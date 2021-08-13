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Справочный курс гривны 13 августа повышен на 7,94 коп до 26,7021 грн/$1
12:39 13.08.2021 |
Национальный банк 13 августа повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 7.94 коп. до 26.7021 UAH/USD.
|Показатель
|12.08.2021
|13.08.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.7815
|26.7021
|0.297
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