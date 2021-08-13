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Доллар 13 августа дешевеет к евро перед выходом статистики по США
08:52 13.08.2021 |
Курс доллара к евро в пятницу утром несколько опускается, в то время как инвесторы ожидают, что потребительские настроения в США останутся на уровне июля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.30 EEST курс евро к доллару растёт до 1,1738 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1727 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время поднимается до 110,41 иены за доллар с 110,38 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,07%, в 92,97 пункта.
Трейдеры ждут публикации статистики потребительских настроений в США. Соответствующий индекс Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) будет опубликован вечером. Эксперты полагают, что индекс, по предварительной оценке, сохранился на уровне июля в 81,2 пункта. Показатель отражает степень доверия домохозяйств к экономике США.
"На опрос потребителей, проводимый Мичиганским университетом, будут обращать внимание как на индикатор долгосрочных инфляционных ожиданий, которые значительно выросли в последние месяцы", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков CBA.
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