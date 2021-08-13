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Налоговое ведомство Ирана призвало легализовать биткоин-биржи
08:47 13.08.2021 |
Национальное налоговое управление Ирана (INTA) выступило за создание правовой основы для налогообложения работающих в стране криптовалютных бирж. Об этом сообщают местные СМИ.
«Легализация криптобирж необходима [для взимания налогов]. Законные операции должны быть ограничены авторизованными биржами, которым разрешено конвертировать валюту, отслеживая транзакции», - цитируют издания предложение ведомства.
В INTA считают, что жесткие меры в отношении криптоторговых платформ оказывают обратное воздействие и создают условия для черного рынка.
В качестве основы для взимания налогов INTA предлагает использовать транзакции бирж. При этом правила должны включать штрафы и правовые последствия для платформ, которые откажутся предоставлять управлению данные по операциям пользователей, подчеркнули в ведомстве.
INTA предложило три варианта налогообложения:
* налог на прирост капитала;
* фиксированный базовый налог;
* налог на профессию.
Ведомство также предлагает установить ограничения на операции с децентрализованными платформами в соответствии с нормами по борьбе с отмыванием денег.
Напомним, в июне 2021 года президент страны призвал как можно скорее разработать нормативно-правовую базу для криптовалют.
В 2019 году власти Ирана признали майнинг цифровых активов промышленной деятельностью, а в 2020 году ввели лицензирование в индустрии.
В июне 2021 года СМИ сообщили, что Министерство промышленности Ирана разрешило работу 30 компаний по добыче криптовалют. Однако майнинг в стране запрещен до сентября из-за проблем с электроснабжением.
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