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Цена на золото 12 августа стабилизируется
09:13 12.08.2021 |
Цена на золото в четверг утром стабильна после роста в среду, который был вызван статистикой по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.33 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически росла на 0,03%, или на 0,45 доллара - до 1753,75 доллара за тройскую унцию. В среду золото подорожало на 1,3%. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,06% - до 23,473 доллара за унцию.
Днем ранее минтруда США сообщило, что годовая инфляция в стране в июле осталась на уровне июня в 5,4%, рекордном с августа 2008 года. Аналитики при этом ожидали замедления инфляции до 5,3%, а трейдеры опасались роста показателя до нового рекорда.
В результате индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опустился на 0,2%, вызвав всплеск интереса к золоту. Более дешевый доллар делает золото доступнее при его покупке в другой валюте, что поддерживает спрос на драгоценный металл.
"Накануне золото подорожало за счет данных, указывающих на стабилизацию инфляции. Это ослабило опасения того, что ФРС может свернуть меры денежно-кредитного стимулирования", - приводит газета Wall Street Journal комментарий аналитиков ANZ.
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