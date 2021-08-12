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Доллар 12 августа слабо меняется к мировым валютам
08:55 12.08.2021 |
Курс доллара к мировым валютам в четверг утром слабо меняется после публикации днем ранее статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.23 EEST курс евро к доллару рос до 1,1742 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1737 доллара за евро. Курс доллара к иене оставался на уровне прошлого закрытия в 110,4 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,03%, в 92,89 пункта.
Данные по инфляции в США за июль несколько успокоили трейдеров, которые допускали ускорение роста потребительских цен до нового рекорда.
Годовая инфляция в стране по итогам июля осталась на отметке месячной давности в 5,4%, что является рекордом с августа 2008 года. Аналитики в то же время ожидали ее замедления до 5,3%. В результате индекс доллара потерял во вторник 0,2%.
"Опубликованная накануне статистика убедила инвесторов в том, что инфляция никуда не убегает", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Commerzbank. Эксперты при этом отметили, что позднее выступили несколько представителей Федрезерва США, один из которых предупредил о необходимости свернуть стимулирование экономики на ожиданиях продолжающегося роста занятости и сильного спроса.
Инвесторы ожидают теперь публикацию статистики по Европе и США. Так, станут известны данные по ВВП Великобритании во втором квартале, данные о промпроизводстве за июнь в королевстве, а также в еврозоне. Позднее минтруда США сообщит данные по изменению количества первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 7 августа.
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