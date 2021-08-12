Металлурги 11 августа завалили рынок долларом и немного опустили его курс

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

В среду, 11 августа, курс доллара на межбанке опустился на две копейки и остановился на 26,78-26,79 грн/$. Хотя на протяжении дня доллар дорожал и раскачивался в разные стороны.

Наличный рынок жил своей жизнью. В кассах "американец" подорожал на 5-10 копеек на продаже и на 10 - на выкупе:

* до 26,90-27,05 грн/$ - на продаже;

* до 26,60-26,80 грн/$ - на покупке.

Сегодня люди неохотно сдавали американскую валюту и стали активнее ее покупать. Поэтому оптовые курсы наличного рынка приподнялись с 26,80-26,87 грн/$ до 26,87-26,92 грн/$.

Сталеварам нужна гривна

На межбанке наблюдался резкий всплеск активности. Объем сделок на Bloomberg подскочил со $177 млн до $243 млн. Нацбанк утром выходил на торги с небольшой покупкой ($5 млн по 26,77 грн/$) и больше психологически влиял на торги.

"Активные продажи доллара в начале торгов изначально передвинули рынок в диапазон 26,76-26,77 грн/$, но несколько агрессивных покупателей с крупными объемами вновь вернули торги в диапазон 26,80-26,81 грн/$. К обеду котировки достигли максимальных значений за день - 26,83-26,835 грн/$. С этих уровней началась коррекция, в ходе которой доллар вновь вернулся в диапазон 26,76-26,77 грн/$", - рассказал о развитии событий на межбанке начальник управления казначейских операций банка "Кредит Днепр" Юрий Гриненко.

Главными действующими лицами на торгах назвали иностранцев, причем они отличились и на продаже валюты, и на покупке. Из числа валютных покупателей выделяли "Ситибанк", чьи клиенты получили от Минфина выплаты по облигациям внутреннего госзайма - ОВГЗ погасили на 10,6 млрд грн. На эти средства скупался доллар для вывода за границу.

Из числа валютных продавцов выделяли ING Bank и "Альфа-Банк", которые, по слухам, продавали экспортную выручку наших предприятий.

"Доминировали валютные продажи со стороны металлургического комплекса, агросектора было меньше. Сталевары почти весь день заливали рынок валютой, играя на укрепление гривны. Пока доллар выкупали под ОВГЗ, котировки еще приподнимались, но когда этот спрос стих, курс отошел вниз", - объяснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Иностранцы продолжают постепенно продавать наши гособлигации и выводить капиталы на родину: за эту неделю сбросили бумаг на 195,7 млн грн, а с начала месяца - на 2,3 млрд грн, и на 11 августа их общий портфель ОВГЗ достиг 103,3 млрд грн. Завтра он еще сильнее сократится, поскольку будет вычтена сегодняшняя выплата Минфина.

Первая временная администрация в 2021 году

Главная финансовая новость сегодняшнего дня пришла под вечер и активно обсуждалась, хотя не сказалась на межбанке и курсе доллара. Это заявление Нацбанка о признании банка "Земельный капитал" неплатежеспособным.

Это первое такое решение в 2021 году. В последний раз власти прикрывали банк в 2020-ом, это был банк "Аркада", чьих акционеров впоследствии обвинили в хищениях и в отношении которых открыли уголовные дела.

Последует ли что-то подобное в истории с "Земельным капиталом" - пока неизвестно.

Однако регулятор признал, что давно знал о финансовых проблемах этого банка. А вкладчики "Земельного капитала" оставили много жалоб на невыплату депозитов на профильных форумах.

"Земельный капитал" прошел все стадии на пути, который может закончится ликвидацией.

1 июля Нацбанк официально признал его проблемным за нарушение нормативов ликвидности и дал акционеру время на стабилизацию работы. Это делается негласно (закрытым решением), и общественности информацию не разглашают. Однако, как сообщили сегодня в НБУ, акционер не принял нужных мер, поэтому финансовое состояние структуры ухудшилось: объем высоколиквидных активов сократился до критического уровня, что привело к невыполнению клиентских платежей.

* 11 августа из-за критического финансового состояния "Земельный капитал" признали неплатежеспособным.

* 12 августа Фонд гарантирования вкладов физлиц введет в банк свою временную администрацию, как того требует процедура.

* До конца месяца может быть принято решение о ликвидации банка, учитывая нежелание акционеров вкладывать средства в спасение структуры.

Владельцем банка "Земельный капитал" является Виктор Тополов - бывший нардеп от "Нашей Украины" в нескольких созывах Верховной Рады, а также министр угольной промышленности в 2005-2006 годах. На финансовом рынке о Тополове заговорили еще в далеком 1998 году, когда он пришел в банк "Надра" и подготовил его к перепродаже. После этого Тополов засветился, когда возглавлял временную администрацию банка "Украина". Оба банка впоследствии были ликвидированы, что создало ему не лучшую репутацию.

Положительной финансовой историей в биографии Виктора Тополова считается президентство в 2000-2002 году в "Индекс-банке", который в 2006 году был выгодно продан французскому Credit Agricole.

"Земельный капитал" - маленький банк, даже очень маленький: на 1 июня 2021 года у него была 61-я позиция по размеру активов (823,9 млн грн) из 73 действующих в Украине банков, его уставной капитал - 226,5 млн грн. За пять месяцев этого года убыток составил 33,8 млн грн. Финансовый рынок не сильно пострадает от его ухода - это подтвердил Нацбанк.

Сумма вкладов физлиц в "Земельном капитале" к 1 июля составляла 435,8 млн грн, в банке обслуживалось 4,8 тысяч вкладчиков, а свыше 200 тысяч грн на счетах, которые не гарантируются государством, имели 939 человек.

Тем не менее это событие продолжат активно обсуждать на финансовом рынке, поскольку банкиры считают, что это закрытие явно не последнее.

"В Украине где-то четыре-пять банков находятся в непростой финансовой ситуации. Это все маленькие структуры, чьи акционеры еще не решили, нужно ли продолжать в них вкладывать. Расходы на банковский бизнес растут, а большой отдачи он не дает, поэтому закрытия небольших банков продолжатся", - сказал председатель правления крупного банка.

Что дальше будет с курсом

Описанное событие создает негативные настроения в целом, но напрямую на валютный межбанк и на курс гривны не влияет. Завтра-послезавтра ключевыми будут три фактора:

* дальнейшие покупки иностранцами доллара под вывод средств, полученных от погашения Минфином ОВГЗ;

* продажа валюты агросектором, который сейчас получает средства от продажи урожая зерновых;

* продажи доллара бизнесом под уплату налогов, которая будет идти эту и следующую неделю.

До 19 августа бизнес должен уплатить налог на прибыль предприятий за второй квартал 2021 года, а также ренту за пользование недрами, экологический налог, туристический сбор, единый налог (плательщики третьей группы) и пр.

Факторы будут накладываться один на другой, продажи доллара будут расти вместе со спросом на него. Поэтому финансисты ждут завтра сохранения на межбанке курсового коридора 26,75-26,85 грн/$.