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Кабмин хочет согласовывать монетарную политику Нацбанка, – первый вице-премьер
Кабинет министров Украины начнет дискуссию с Национальным банком по более тесному согласованию политик, сообщил первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Мы ее (дискуссию - ИФ) начнем. Премьер-министр уже выразил такое пожелание перед главой НБУ. Надеюсь, она состоится относительно роли и места каждого учреждения в этой стране. Это касается не только НБУ, но и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - сказал Любченко.
По его словам, Нацбанк ведет грамотную политику в сдерживании инфляции, однако повышение учетной ставки является чрезмерным, так как причины инфляции не связаны с монетарными факторами.
"НБУ ведет грамотную политику в этом (сдерживании инфляции - ИФ), но ее мы должны вместе согласовать, чтобы она соответствовала целям "Стратегии Украины 2030" по росту ВВП. Это означает, что следует искать баланс между кредитованием, инфляцией и развитием реального сектора", - отметил первый вице-премьер.
Любченко подчеркнул, что важно, чтобы заработная плата росла быстрее инфляции, а инфляция была прогнозируемой.
Он также выразил надежду, что в Украине вскоре появятся фондовые инструменты для укрепления экономики, так как сейчас трансмиссия монетарной политики в Украине ограничена и работает в одноканальном режиме - через валютный рынок.
"Фондового рынка фактически нет, банковское кредитование пребывает в стагнации. О факторинге мы не слышим. Если бы работали эти финансовые инструменты, проблем с эффективным оборотом денег в Украине не было бы, и Нацбанк вел бы другую монетарную политику", - считает Любченко.
По его мнению, необходимо вдохнуть новое содержание в Совет финансовой стабильности, объединяющий для координации Нацбанк, НКЦБФР, Минфин и Фонд гарантирования вкладов физлиц.
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