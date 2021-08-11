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Справочный курс гривны 11 августа понижен на 5,87 коп до 26,8024 грн/$1
12:28 11.08.2021 |
Национальный банк 11 августа понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 5.87 коп. до 26.8024 UAH/USD.
|Показатель
|10.08.2021
|11.08.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.7437
|26.8024
|0.22
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