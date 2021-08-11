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Золото слабо дорожает 11 августа перед публикацией данных по США
08:54 11.08.2021 |
Стоимость золота в среду утром незначительно растет, трейдеры ожидают выхода данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.30 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,12%, или на 2,15 доллара - до 1733,85 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,04% - до 23,383 доллара за унцию.
Внимание рынков обращено в среду к данным по инфляции в США, которые будут опубликованы министерством труда страны. Эксперты ожидают, что годовая инфляция в июле замедлилась до 5,3% с 5,4%, причем июньский показатель стал рекордным с августа 2008 года.
Инвесторы оценивают вероятность того, что инфляция, вопреки прогнозам, может неожиданно ускориться и обновить очередной рекорд. В свою очередь, это повлияет на ожидания по сворачиванию мер стимулирования американским центробанком и курс доллара, к которому чувствительно золото.
"Цены на драгоценный метал остаются под давлением из-за укрепления доллара... Трейдеры могут закрывать позиции по желтому металлу перед отчетом по инфляции в США, который выйдет сегодня вечером", - приводит газета Wall Street Journal слова аналитиков Phillip Futures.
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