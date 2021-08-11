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Доллар 11 августа слабо растет к мировым валютам
08:49 11.08.2021 |
Курс доллара в среду утром несколько поднимается, трейдеры ожидают публикацию статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.19 EEST курс евро к доллару рос до 1,1719 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1718 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 110,66 иены с уровня прошлого закрытия в 110,56 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, в 93,1 пункта.
Главным событием на рынках в среду является статистика по инфляции в США в июле. Аналитики ожидают незначительного замедления годовой инфляции в стране до 5,3% с июньского уровня в 5,4%, который является рекордным с августа 2008 года.
"Позитивные новости и сильная статистика по инфляции в США могут продолжить поддерживать доллар в краткосрочной перспективе", - цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс слова аналитика ActivTrades Андерсона Алвеса (Anderson Alves).
На среду также запланирована публикация данных по инфляции в Германии и бюджету США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в Германии в июле, по окончательной оценке, составила 3,8% после 2,3% по итогам июня, как предполагает предварительная оценка. А дефицит госбюджета США в июле, как ожидается, поднялся до 307 миллиардов с 174,2 миллиарда долларов в июне.
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