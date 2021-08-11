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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Нацбанк поднял курс доллара на межбанке, чтобы поддержать бюджет

23:56 10.08.2021 |

Финансы

 Елена Лысенко / СТРАНА.ua

10 августа безналичный курс доллара поднялся на 6 копеек, и достиг 26,79-26,81 грн/$. При этом наличный рынок жил своей жизнью, в кассах доллар подешевел на 15 копеек на продаже и на 10 копеек на покупке:

* до 26,85-26,95 грн/$ - на продаже;
* до 26,50-26,80 грн/$ - на покупке.

Финансисты отмечали слабую активность населения: люди стали меньше сдавать наличного доллара, но и покупают его также неактивно. Средние оптовые наличные курсы просели с 26,88-26,93 грн/$ до 26,80-26,87 грн/$.

Нацбанк поднял доллар

На межбанке наблюдалась высокая активность: объем сделок на Bloomberg подрос со $132 млн до $177 млн. Нацбанк активно участвовал в торгах, даже можно сказать - направлял их.

"С утра шли значительные валютные продажи и регулятор откупал излишек доллара. Но когда основные валютные продажи прошли - котировки приподнялись наверх. Хотя далеко не ушли и сбалансировались в рамках вчерашнего дня. Это произошло под вечер. А днем большинство сделок происходило в рамках 26,74-26,77 грн/$", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Торговля на межбанке началась с 3-копеечного снижения доллара - до 26,70-26,72 грн/$. Пошли активные валютные продажи, и со старта появился Нацбанк с покупкой. Поставил ценник на уровне 26,72 грн/$ и собирал доллар. НБУ несколько раз делал покупки, но объем его приобретений казначеи оценивали по-разному: кто-то насчитал покупок на $20 млн, а кто-то - все $30-40 млн. Официальный отчет будет только к пятнице.

Но в чем уверены все - что именно покупки Национального банка спровоцировали подорожание доллара. После обеда котировки достигали на 26,79-26,82 грн/$, а закрытие к вечеру произошло на 26,79-26,81 грн/$.

"Видно, что Нацбанк старается не допустить серьезного укрепления гривны, и рынок понял, что минимум регулятора - это 26,72 грн/$. Поддерживая более высокий валютный курс, регулятор, скорее всего, пытается поддержать доходы экспортеров, и как следствие - поступления в госбюджет. Еще понятно, что НБУ с утра знал, что Минфин снова провалит размещение новых выпусков ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма), и что под них не зайдет доллар нерезидентов", - рассказал "Стране" директор казначейства крупного банка.

Одалживаем все хуже

Министерству финансов удалось сегодня разместить гособлигаций лишь на 2,67 млрд грн. Откровенно слабый результат, и его чиновники показывают уже третью неделю к ряду. Вот отчеты по последним размещениям ОВГЗ:

на 2,67 млрд грн - 10 августа;
на 1,9 млрд грн - 3 августа;
на 3,1 млрд грн - 27 июля.

Более-менее существенные суммы Минфин получал аж 13 и 20 июля - 9,88 млрд грн и 7,75 млрд грн, соответственно.

Накануне сегодняшних продаж ОВГЗ чиновники сократили количество предложенных бумаг с 5-ти до 3-х, но даже на тройку не нашлось значительного числа покупателей. Структура размещения следующая:

на 1,67 млрд грн размещено гособлигаций на 1 год под 11,15% годовых;
на 726 млн грн - на 1,5 года под 11,3% годовых;
на 275 млн грн - на 2 года под 12,09% годовых.

"Никто не ограничивал покупку, были удовлетворены все до единой заявки. Дело в сокращении спроса на ОВГЗ. Думаю, что проблема не в самих гособлигациях, доходностях или в Украине в целом. Дело в общем снижении на мировом рынке спроса на бумаги развивающих стран (emerging markets) из-за новых рисков, связанных с распространением коронавируса. Западные инвестфонды ставят на паузу такие вложения и сидят в надежных активах. Потому на западных биржах дорожает доллар - валюта-убежище", - заверил "Страну" финансовый эксперт Владислав Кравец.

Но у Украины из-за новых настроений возникает сразу два дополнительных риска. Во-первых, правительству стало сложнее привлекать средства для покрытия текущего дефицита бюджета. Во-вторых, проблематичнее стало обслуживание госдолга, поскольку не получается перекрывать новыми долгами выплаты по старым, что чиновники умело делали долгое время.

Например, завтра Минфину предстоит погашение старых ОВГЗ на 10,7 млрд грн. А сегодня он смог одолжить лишь 2,67 млрд грн. Так что точно будет в минусе.

Плюс создается дополнительное давление на курс, поскольку выплаты по завтрашним бумагам получат в том числе и иностранцы, которые будут выводить средства. Сначала купят на гривну доллар, а потом выведут.

Скандал вокруг "5-7-9%"

Одной из самых обсуждаемых на финансовом рынке новостей во вторник стал громкий призыв некоторых банков прикрыть правительственную кредитную программу "5-7-9%". Год назад ее инициировал Президент, а реализовал Кабмин через свой Фонд развития предпринимательства. За это время было выдано 21,5 тыс. кредитов на общую сумму 56,7 млрд грн.

А теперь в СМИ было опубликовано письмо председателя Форума ведущих международных финансовых учреждений Александра Писарука (также он возглавляет Райффайзен Банк Аваль) на имя председателя Нацбанка Кирилла Шевченко с инициативой по прикрытию программы. Если быть точным, то предложение звучит так: "банковское сообщество считает необходимым перейти к постепенному ограничению реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9%", начиная с четвертого квартала 2021 года, и дальнейшему прекращению либо существенной трансформации с целью повышения эффективности использования бюджетных средств".

Главный аргумент Писарука - большая часть льготных кредитов для бизнеса выдается не под новые проекты, а как рефинансирование (чтобы перекрыть ранее выданные более дорогие кредиты) и как антикризисные для борьбы с последствиями коронакризиса. Совсем немного займов выдается с инвестиционной целью, то есть под открытие/развитие новых производств и бизнеса.

Структура выданных кредитов на 56,7 млрд грн следующая:

на 28,9 млрд грн - антикризисные кредиты;
на 20,5 млрд грн - рефинансирование;
на 7,3 млрд грн - под капитальные инвестиции.

В Кабмине уточнили, что главными получателями льготных займов стало сельское хозяйство (45%), за ним идет торговля и производство (25%), а дальше переработка (17%) - такие вот три столпа. А в региональном разрезе большинство кредитов пришлось на Львовскую, Харьковскую и Киевскую области.

Инициатива по прикрытию кредитной программы не получила широкой поддержки в финансовом сообществе.

"Впервые государство предоставило реальную поддержку предпринимателям через независимый и эффективный механизм банковской системы, исключило коррупцию, обеспечило доступность помощи и стимулировало развитие сегмента МСБ. Благодаря программе "5-7-9%", впервые за много лет, в Украине отмечен значительный рост кредитных портфелей МСБ, что означает рост бизнеса в этом сегменте клиентов и постепенный вывод его из тени", - возразил публично руководитель дирекции по работе с бизнес-клиентами Приватбанка Евгений Заиграев.

В тоже время неофициально его коллеги признавали, что правительственная программа "5-7-9%" нуждается в пересмотре критериев и упрощению требований к бизнесу. Плюс многие говорили о необходимости снижении ставок. Ведь рыночные цены на банковские кредиты просели до 10-11%, потому правительственное предложение в 9% годовых больше не кажется бизнесу таким же фантастическим, как год назад.

Надо сказать, банкиров услышали. Министр финансов Сергея Марченко заявил, что программу "5-7-9%" не свернут, а доработают, хотя не уточнил, когда изменения будут представлены общественности новые критерии. "Мы работаем, чтобы обновить программу и поддержать бизнес, который этого требует", - заверил он.

В тоже время финансисты отметили и политический подтекст публичного заявления Александра Писарука.

Александр Писарук выдал свою идею о закрытии кредитной программы не от возглавляемого им Райффайзен Банка Аваль, который акционеры, по-видимому, запрещают впутывать в политические скандалы. А от Форума ведущих международных финансовых учреждений - это даже не банковская ассоциации, а всего лишь дискуссионная платформа. Причем, в ее состав входят 12 банков с иностранным капиталом, большинство из которых не участвовало в правительственной программе "5-7-9%", и не заявляло о планах в нее войти:

1. Ситибанк;
2. Дойче Банк ДБУ;
3. ИНГ Банк Украина;
4. ПроКредит Банк;
5. СЭБ Корпоративный Банк;
6. УкрСиббанк;
7. Правэкс-Банк;
8. Пиреус Банк МКБ;
9. Альфа-Банк;
10. Кредитвест Банк;
11. Креди Агриколь Банк;
12. УкрСиббанк.

Как подорожает доллар

Ситуация вокруг кредитной программы правительства активно обсуждалась на рынке целый день, однако напрямую не сказалась на валютном рынке. Ключевым событием, которое завтра будет влиять на курс станет покупка доллара нерезидентами, которые получат от Минфина гривну в рамках погашения старых ОВГЗ - на 10,7 млрд грн.

Из-за него, финансисты ждут подорожания доллара.

"Если иностранцы активизируют свои валютные покупки, котировки доллара поднимутся, но после, думаю, они все-таки должны откатиться. Ведь агросектор активно продает выручку", - считает Василий Невмержицкий.

Казначеи ждут завтра валютную торговлю межбанка в рамках 26,75-26,85 грн/$.
 

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