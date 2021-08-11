Евро дешевеет к доллару на фоне статданных из Германии

Курс евро демонстрирует слабую негативную динамику по отношению к доллару во вторник днем на фоне статистики из Германии, оказавшейся хуже прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.28 EEST курс евро к доллару снижался до 1,1728 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1737 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 110,5 иены с уровня прошлого закрытия в 110,28 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) повышался на 0,08%, в 93,02 пункта.

Давление на курс евро во вторник оказывает статистика из Германии, которая является крупнейшей европейской экономикой. Так, по данным Центра исследований экономики Европы (ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе упал до 40,4 пункта с 63,3 пункта в июле. Аналитики ждали снижения показателя до 56,7 пункта.

В то же время поддержку курсу доллара продолжает оказывать возможность ужесточения монетарной политики ФРС США раньше изначально намеченных сроков. В частности, рынки предполагают, что регулятор может уже осенью приступить к сворачиванию программы покупки активов на фоне восстановления экономики и ускорения инфляции.

Данные предположения усилились после того, как глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) сказал, что в четвертом квартале он ожидает начала постепенного сворачивания программы покупки облигаций, но не исключает и более раннего начала, если состояние рынка труда продолжит стремительно улучшаться. "Вероятность подобного развития событий должна оказывать поддержку доллару в настоящее время", - отмечают аналитики банка ING, мнение которых приводит газета Wall Street Journal.