Финансовые новости
- |
- 11.08.21
- |
- 01:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Евро дешевеет к доллару на фоне статданных из Германии
12:58 10.08.2021 |
Курс евро демонстрирует слабую негативную динамику по отношению к доллару во вторник днем на фоне статистики из Германии, оказавшейся хуже прогнозов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.28 EEST курс евро к доллару снижался до 1,1728 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1737 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 110,5 иены с уровня прошлого закрытия в 110,28 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) повышался на 0,08%, в 93,02 пункта.
Давление на курс евро во вторник оказывает статистика из Германии, которая является крупнейшей европейской экономикой. Так, по данным Центра исследований экономики Европы (ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе упал до 40,4 пункта с 63,3 пункта в июле. Аналитики ждали снижения показателя до 56,7 пункта.
В то же время поддержку курсу доллара продолжает оказывать возможность ужесточения монетарной политики ФРС США раньше изначально намеченных сроков. В частности, рынки предполагают, что регулятор может уже осенью приступить к сворачиванию программы покупки активов на фоне восстановления экономики и ускорения инфляции.
Данные предположения усилились после того, как глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) сказал, что в четвертом квартале он ожидает начала постепенного сворачивания программы покупки облигаций, но не исключает и более раннего начала, если состояние рынка труда продолжит стремительно улучшаться. "Вероятность подобного развития событий должна оказывать поддержку доллару в настоящее время", - отмечают аналитики банка ING, мнение которых приводит газета Wall Street Journal.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Можно ли заменить газ в украинской ГТС на «зеленый» водород?
|КШЭ: решение СНБО по Укрзализныци противоречит принципам корпоративного управления
|Позитив недели. «Убийца» российских ЗРК С-400 прошла успешные испытания
|Десантное всплытие. Зачем объявился в Донецке коллаборант Бобков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк поднял курс доллара на межбанке, чтобы поддержать бюджет
|Депозитные ставки для физлиц 10.08.21
|Правительство продало гособлигаций на 2,7 миллиарда гривен
|Банки сокращают персонал, снимают банкоматы и устанавливают POS-терминалы, - обзор НБУ
|Евро дешевеет к доллару на фоне статданных из Германии
|Биржи АТР 10 августа закрылись в основном в плюсе
Это интересно
|Эксперты рекомендуют использовать в качестве пароля три случайных слова
|В 2021 году игровые криптокомпании привлекли $476 млн
|Нераспечатанная копия Super Mario Bros. продана за рекордные $2 млн
|SpaceX купила стартап, который запустил 120 спутников Интернета вещей на орбиту Земли
|Кроссовер Renault за $7500 вышел на мировой рынок
|Google передаст одноразовый код из SMS с телефона на ПК через браузер
|Volvo сделает некоторые модели гибридными с 2022 модельного года