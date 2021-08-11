Финансовые новости
- |
- 11.08.21
- |
- 01:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 9 августа повышен на 4,55 коп до 26,8022 грн/$1
12:32 10.08.2021 |
Национальный банк 10 августа повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 5.85 коп. до 26.7437 UAH/USD.
|Показатель
|09.08.2021
|10.08.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.8022
|26.7437
|0.218
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Можно ли заменить газ в украинской ГТС на «зеленый» водород?
|КШЭ: решение СНБО по Укрзализныци противоречит принципам корпоративного управления
|Позитив недели. «Убийца» российских ЗРК С-400 прошла успешные испытания
|Десантное всплытие. Зачем объявился в Донецке коллаборант Бобков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк поднял курс доллара на межбанке, чтобы поддержать бюджет
|Депозитные ставки для физлиц 10.08.21
|Правительство продало гособлигаций на 2,7 миллиарда гривен
|Банки сокращают персонал, снимают банкоматы и устанавливают POS-терминалы, - обзор НБУ
|Евро дешевеет к доллару на фоне статданных из Германии
|Биржи АТР 10 августа закрылись в основном в плюсе
Это интересно
|Эксперты рекомендуют использовать в качестве пароля три случайных слова
|В 2021 году игровые криптокомпании привлекли $476 млн
|Нераспечатанная копия Super Mario Bros. продана за рекордные $2 млн
|SpaceX купила стартап, который запустил 120 спутников Интернета вещей на орбиту Земли
|Кроссовер Renault за $7500 вышел на мировой рынок
|Google передаст одноразовый код из SMS с телефона на ПК через браузер
|Volvo сделает некоторые модели гибридными с 2022 модельного года