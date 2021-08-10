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Цена золота 10 августа корректируется после предыдущего падения
09:10 10.08.2021 |
Цена на золото во вторник утром растет в рамках коррекции после провала в понедельник до минимума с конца марта, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.13 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,54%, или на 9,3 доллара - до 1735,8 доллара за тройскую унцию. Днем ранее показатель впервые с 31 марта опустился ниже 1700 долларов. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,47% - до 23,61 доллара за унцию.
В понедельник золото дешевело на 2% на фоне общей волатильности, которая повлияла и на котировки меди и нефти. Трейдеры также отыгрывали сильную статистику с рынка труда США, которая может побудить Федеральную резервную систему свернуть меры стимулирования.
Ожидания сворачивания мер ФРС отражаются на курсе доллара, к которому чувствительно золото.
"Драгоценный металл пытается отыграть часть своих потерь, но нижний максимум, сформированный на почасовом техническом графике, по-прежнему указывает на некоторую слабость", - считают аналитики IG, которых цитирует газета Wall Street Journal.
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