«Укравтодор» вместе с экспортерами опустили доллар на межбанке

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

Новая неделя на межбанке началась с просадки доллара: его курс опустился на 7 копеек, и зафиксировался на 26,73-26,75 грн/$.

На наличном рынке ощущалась некоторая неразбериха. Цены в кассах банков двигались в разные стороны, и курсовые коридоры расширились на 5-10 копеек:

* до 26,85-27,10 грн/$ - на продаже;

* до 26,60-26,80 грн/$ - на покупке.

Люди продолжали сдавать доллар, но также отмечалось и постепенное увеличение валютных покупок. Потому на оптовом наличном рынке не происходило снижения курса, он закрепился в старых рамках 26,88-26,93 грн/$.

После пятничного бума торговля межбанке заметно успокоилась. Объем сделок на Bloomberg просел с $249 млн до $132 млн.

"Похоже, что с продажей доллара выходило госагентство "Укравтодор", немного подлило валюты. Плюс достаточно активно продавали наши металлурги с аграриями, потому на рынке ощущался перевес предложения. Регулятор откупил излишек, но немного - порядка $5 млн", - сообщил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Межбанк стартовал с 2-копеечным снижением валютного курса - до 26,78-26,80 грн/$, и дальше ушел на 26,77-26,79 грн/$. С самого открытия пошли активные продажи доллара. Потому Нацбанк на старте выкупил $5 млн в районе 26,75 грн/$. Это немного взбодрило рынок, и сыграло на рост котировок. Они отошли на 26,81-26,83 грн/$, а затем и на 26,82-26,8450 грн/$, и недолго постояли в этих значениях.

Провал валютного курса пошел после того, как активизировались продавцы доллара, и стало ясно, что большого спроса на валюту не будет. Тогда котировки сначала просели на 26,78-26,80 грн/$, а затем и на 26,73-26,75 грн/$.

Из числа валютных продавцов сегодня выделяли "Укравтодор" и ключевых экспортеров - металлургические предприятия и агроэкспортеров. А из числа покупателей - Ситибанк, который, как считают, казначеи, постепенно выкупает доллар под погашение Минфином в эту среду гривневых облигаций внутреннего госзайма.

11 августа чиновники гасят ОВГЗ на 10,7 млрд грн, и часть выплаты получат иностранцы, возможно значительную. Это 5-летние бумаги, которые размещались еще 30 августа 2016 года, и ставка была весьма привлекательной - 16% годовых (сейчас - 12,6-12,75% годовых).

"Тогда иностранцы интересовались нашими долгосрочными ОВГЗ, тем более по столь интересным ставкам. Конечно, какие-то пакеты впоследствии могли перепродаваться на вторичном рынке, но многие могли досидеть до погашения. В данном случае у покупателей надежды только на купон. На курсовой разнице заработать не выйдет: в конце августа 2016-го средний курс находился возле 25,5 грн/$, а сейчас он выше более чем на гривну", - объяснил финансовый эксперт Владислав Кравец.

Ожидается, что "Ситибанк" и прочие банки с иностранным капиталом, которые сейчас скупают доллар себе на баланс (на валютную позицию), тут же продадут его своим клиентам-нерезидентам с ОВГЗ после того, как Минфин проведет выплату по бумагам. По завтрашнему размещению новых гособлигаций разные прогнозы: ждут привлечения от 2-3 млрд грн до 5-7 млрд грн.

Для вывода капиталов валюты на межбанке предостаточно, так что с этим не должно быть проблем.

"На наших зерновиков и сталеваров заходит валютная выручка, и они активно ее продают. Прочий бизнес тоже не сильно выжидает, ведь сейчас платятся квартальные налоги, и гривна нужна. Потому есть стабильное предложение, а вот спрос со стороны импортеров незначительный. Они на паузе в отпускной сезон. За счет иностранцев, которые скупаются валютой, выравнивается валютный рынок, но гривна все равно постепенно укрепляется", - считает Кравец.

Завтра финансисты допускают новое укрепление гривны, если иностранцы не активизируют свои валютные покупки на межбанке на пару с Нацбанком. Старт безналичных прогнозируют в рамках 26,70-26,75 грн/$ с возможным укреплением на 26,70 грн/$ и ниже.