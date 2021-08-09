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Евро 9 августа колеблется к доллару
13:22 09.08.2021 |
Курс евро демонстрирует слабую разнонаправленную динамику по отношению к доллару в понедельник днем на фоне статистики из Германии и еврозоны в целом, которая разошлась с прогнозами аналитиков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.30 EEST курс евро к доллару снижался до 1,1759 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,176 доллара за евро. Ранее в ходе торгов показатель рос до 1,1765 доллара. Курс доллара к иене опускался до 110,14 иены с уровня прошлого закрытия в 110,25 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,03%, до 92,77 пункта.
Трейдеры в понедельник обратили внимание на данные исследовательской группы Sentix, которые показали, что индекс доверия инвесторов в зоне евро в августе снизился до 22,2 пункта с 29,8 пункта в июле. Аналитики при этом ждали снижения индикатора только до 29 пунктов.
В то же время поддержку курсу евро оказывает статистика из Германии, согласно которой экспорт страны в июне вырос на 1,3% в месячном исчислении, а импорт - на 0,6%. При этом ожидался рост на 0,4% и 0,5% соответственно.
Как сказал экономист ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, немецкий экспорт возвращается к докризисному уровню. По словам экономиста, несмотря на то, что промышленное производство во втором квартале оказалось хуже прогнозов, экспорт явно был важным драйвером роста. "Сильные данные, опубликованные в понедельник, показывают, что трения в цепочке поставок еще не повлияли на немецкий экспорт", - сказал он.
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