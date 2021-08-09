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Цена на золото 9 августа достигла минимального с марта значения
09:24 09.08.2021 |
Цена золота опустилась до минимальной отметки с конца марта на сильной статистике по рынку труда США, которая усилила опасения сворачивания стимулирующих мер ФРС, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.18 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,22%, или на 21,5 доллара - до 1741,6 доллара за тройскую унцию. При этом ночью показатель ненадолго опускался ниже 1700 долларов - впервые с 31 марта. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,69% - до 23,915 доллара за унцию.
"Золото дешевеет на азиатских торгах после сильного отчета по безработице в США, который усилил опасения того, что ФРС ограничит стимулирующие меры", - приводит газета Wall Street Journal комментарий аналитиков ANZ Research.
В пятницу минтруда США опубликовало данные по рынку труда в стране, которые оказались лучше прогнозов. Безработица в стране в июле снизилась до 5,4% с уровня июня в 5,9%, прогноз составлял 5,7%. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 943 тысячи вместо ожидавшихся 870 тысяч.
Сильная статистика, свидетельствующая о восстановлении экономики, может побудить Федеральную резервную систему США ограничить меры поддержки, что поддержит доллар. Укрепление американской валюты сдержит спрос на золото, которое в этом случае станет менее доступным при покупке в другой валюте.
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