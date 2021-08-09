Доллар 9 июля слабо меняется к мировым валютам

Стоимость доллара к основным мировым валютам слабо меняется в понедельник утром, инвесторы проявляют осторожность на фоне коронавирусных рисков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 EEST курс евро к доллару рос до 1,1761 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,176 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 110,22 иены с уровня прошлого закрытия в 110,25 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) оставался на уровне предыдущего закрытия в 92,8 пункта.

Слабая динамика доллара наблюдается на фоне усиления коронавирусных рисков, а также после удорожания американской валюты ранее на фоне сильной статистики из США.

В пятницу минтруда страны сообщил, что безработица в США в июле снизилась до 5,4% с уровня июня в 5,9% при прогнозе в 5,7%. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 943 тысячи, в то время как ожидался рост на 870 тысяч. В пятницу индекс доллара поднялся на 0,6%.

При этом рост случаев заражения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), включая Китай, вызывает опасения относительно рисков ужесточения карантина в других странах, что может отразиться на восстановлении экономики.