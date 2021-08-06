Экспортеры 6 августа устроили валютную распродажу и резко обвалили доллар на межбанке

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

6 августа безналичный курс доллара обвалился на 10 копеек, и неделя на межбанке завершилась на 26,80-26,82 грн/$.

Наличный рынок реагировал пропорционально. В кассах банков "американец" на продаже подешевел на 10 копеек, а на покупке - лишь на 2:

* до 26,90-27,10 грн/$ - на продаже;

* до 26,70-26,88 грн/$ - на покупке.

Население не очень активно скупало валюту в обменниках (было много продаж), потому оптовые наличные курсы опустились с 26,98-27,0 грн/$ до 26,90-26,93 грн/$.

На межбанке наблюдался мощный всплеск активности, что нетипично для пятницы. Объем сделок на Bloomberg подскочил с $145 млн до $249 млн. Нацбанк сегодня несколько раз покупал доллар, а к вечеру отчитал о покупке со 2 по 6 августа $76,3 млн, а с начала 2021 года - $1,07 млрд.

"Сегодня был очень активный день на межбанке. Серьезные валютные распродажи проводили металлургические предприятия и агросектор. Валютное предложение выросло очень сильно, и рынок не мог самостоятельно его поглотить. Потому излишек выкупал Нацбанк. Думаю, наши экспортеры могут продолжить свои распродажи и на будущей неделе, и гривна продолжит укрепляться", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Мощные продажи доллара начались с первых минут торгов межбанка, потому он стартовал с просадки курса на 3 копейки - в рамках 26,87-26,89 грн/$, и за первые 10 минут ушел на 26,84-26,86 грн/$. Еще через час котировки оказались на 26,82-26,84 грн/$, и с покупкой вышел Национальный банк.

НБУ выкупал доллар, выставляя разные курсы:

* 26,84 грн/$;

* 26,8350 грн/$;

* 26,81 грн/$.

Регулятор делал все, чтобы котировки не ушли ниже 26,80 грн/$, и к закрытию торгов они скорректировались на 26,80-26,82 грн/$.

Из числа валютных продавцов выделяли ПУМБ, Ситибанк, Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль.

"Объемы торгов наколотили большие, причем валютные продажи пошли с самого утра. Агрессивно. Что нетипично видеть со стороны экспортеров. Вряд ли их подтолкнула к распродажам вера в светлое будущее накануне новой волны коронавирусных заболеваний, и вряд ли это продажи под налоги (19 августа - последний день оплаты по ряду налогов и сборов за второй квартал). Конвертация под зарплаты и отпускные - может быть, но не в таких объемах", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Одна из версий валютной распродажи экспортеров - это подорожание газа: сегодня, например, цена газа с поставкой в пятницу на хабе TTF в Нидерландах достигла $520 за тысячу кубометров.

"Закупка газа на зиму - возможный фактор. Цена голубого топлива взлетела к рекордам в Европе и на границе с Украиной (ко всему у "Газпрома" авария на Сибири и ограничены поставки). Нужно фрахтовать объемы, и быстро, пока цена не улетела еще выше. Внутри страны внутренние потребители совершают проплаты в гривне", - заметил Шевчишин.

Эксперты допускают, что экспортеры продолжат продавать доллар и на следующей неделе. Потому допускают дальнейшее укрепление гривны - ниже 26,80 грн/$. С ситуативными отскоками наверх. Поскольку иностранцы могут и дальше выводить капиталы из наших ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма).

За сегодня, 6 августа, общий портфель нерезидентов ОВГЗ сократился на 1,05 млрд грн, а с прошлой пятницы - на 2,1 млрд грн (до 103,5 млрд грн). Они могут продолжить и дальше планомерно избавляться от долговых бумаг Минфина.

При этом мало кто верит в большой спрос на новые выпуски гривневых гособлигаций правительства. Хотя чиновники стараются активнее собирать средства. На будущий вторник, 10 августа, заявлено размещение 5-ти видов ОВГЗ:

* на 1 год с лимитом 3 млрд грн;

* на 1,3 года с лимитом 3 млрд грн;

* на 2,3 года, безлимит;

* на 3 года, безлимит;

* на 5 лет, безлимит.

В последние недели Минфин привлекал таким образом по 2-3 млрд грн, на следующей неделе может показать такой результат - незначительный. При этом платить по старым выпускам придется намного больше. Поскольку в среду, 10 августа, должно произойти погашение старых ОВГЗ на 10,7 млрд грн (выпуск от 30 августа 2016 года). Если иностранцы окажутся в числе получателей этих средств, то могут в среду-четверг активнее скупать доллар под вывод капиталов и давить на гривну.