Финансовые новости
- |
- 06.08.21
- |
- 22:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Экспортеры 6 августа устроили валютную распродажу и резко обвалили доллар на межбанке
22:04 06.08.2021 |
6 августа безналичный курс доллара обвалился на 10 копеек, и неделя на межбанке завершилась на 26,80-26,82 грн/$.
Наличный рынок реагировал пропорционально. В кассах банков "американец" на продаже подешевел на 10 копеек, а на покупке - лишь на 2:
* до 26,90-27,10 грн/$ - на продаже;
* до 26,70-26,88 грн/$ - на покупке.
Население не очень активно скупало валюту в обменниках (было много продаж), потому оптовые наличные курсы опустились с 26,98-27,0 грн/$ до 26,90-26,93 грн/$.
На межбанке наблюдался мощный всплеск активности, что нетипично для пятницы. Объем сделок на Bloomberg подскочил с $145 млн до $249 млн. Нацбанк сегодня несколько раз покупал доллар, а к вечеру отчитал о покупке со 2 по 6 августа $76,3 млн, а с начала 2021 года - $1,07 млрд.
"Сегодня был очень активный день на межбанке. Серьезные валютные распродажи проводили металлургические предприятия и агросектор. Валютное предложение выросло очень сильно, и рынок не мог самостоятельно его поглотить. Потому излишек выкупал Нацбанк. Думаю, наши экспортеры могут продолжить свои распродажи и на будущей неделе, и гривна продолжит укрепляться", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Мощные продажи доллара начались с первых минут торгов межбанка, потому он стартовал с просадки курса на 3 копейки - в рамках 26,87-26,89 грн/$, и за первые 10 минут ушел на 26,84-26,86 грн/$. Еще через час котировки оказались на 26,82-26,84 грн/$, и с покупкой вышел Национальный банк.
НБУ выкупал доллар, выставляя разные курсы:
* 26,84 грн/$;
* 26,8350 грн/$;
* 26,81 грн/$.
Регулятор делал все, чтобы котировки не ушли ниже 26,80 грн/$, и к закрытию торгов они скорректировались на 26,80-26,82 грн/$.
Из числа валютных продавцов выделяли ПУМБ, Ситибанк, Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль.
"Объемы торгов наколотили большие, причем валютные продажи пошли с самого утра. Агрессивно. Что нетипично видеть со стороны экспортеров. Вряд ли их подтолкнула к распродажам вера в светлое будущее накануне новой волны коронавирусных заболеваний, и вряд ли это продажи под налоги (19 августа - последний день оплаты по ряду налогов и сборов за второй квартал). Конвертация под зарплаты и отпускные - может быть, но не в таких объемах", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Одна из версий валютной распродажи экспортеров - это подорожание газа: сегодня, например, цена газа с поставкой в пятницу на хабе TTF в Нидерландах достигла $520 за тысячу кубометров.
"Закупка газа на зиму - возможный фактор. Цена голубого топлива взлетела к рекордам в Европе и на границе с Украиной (ко всему у "Газпрома" авария на Сибири и ограничены поставки). Нужно фрахтовать объемы, и быстро, пока цена не улетела еще выше. Внутри страны внутренние потребители совершают проплаты в гривне", - заметил Шевчишин.
Эксперты допускают, что экспортеры продолжат продавать доллар и на следующей неделе. Потому допускают дальнейшее укрепление гривны - ниже 26,80 грн/$. С ситуативными отскоками наверх. Поскольку иностранцы могут и дальше выводить капиталы из наших ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма).
За сегодня, 6 августа, общий портфель нерезидентов ОВГЗ сократился на 1,05 млрд грн, а с прошлой пятницы - на 2,1 млрд грн (до 103,5 млрд грн). Они могут продолжить и дальше планомерно избавляться от долговых бумаг Минфина.
При этом мало кто верит в большой спрос на новые выпуски гривневых гособлигаций правительства. Хотя чиновники стараются активнее собирать средства. На будущий вторник, 10 августа, заявлено размещение 5-ти видов ОВГЗ:
* на 1 год с лимитом 3 млрд грн;
* на 1,3 года с лимитом 3 млрд грн;
* на 2,3 года, безлимит;
* на 3 года, безлимит;
* на 5 лет, безлимит.
В последние недели Минфин привлекал таким образом по 2-3 млрд грн, на следующей неделе может показать такой результат - незначительный. При этом платить по старым выпускам придется намного больше. Поскольку в среду, 10 августа, должно произойти погашение старых ОВГЗ на 10,7 млрд грн (выпуск от 30 августа 2016 года). Если иностранцы окажутся в числе получателей этих средств, то могут в среду-четверг активнее скупать доллар под вывод капиталов и давить на гривну.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Евгений Магда: Зеленский должен был начать с паспортов чиновников, а не жителей ОРДЛО
|Энтони Блинкен приветствовал в США Дмитрия Кулебу и «украинскую делегацию»
|Чаус на паузе. Расскажет ли скандальный экс-судья, кто дал ему отравленную жвачку
|Подопытные бюджетники. Зачем учителей и военных хотят первыми подсадить на накопительные пенсии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Экспортеры 6 августа устроили валютную распродажу и резко обвалили доллар на межбанке
|Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке до $76 миллионов
|Депозитные ставки для физлиц 06.08.21
|НБУ определил порядок открытия счетов для целей одноразового добровольного декларирования
|Власти Пекина полностью интегрировали цифровой юань в платежную экосистему
|Евро дешевеет к доллару 6 августа на статистике из Германии
Это интересно
|Google разработала мобильный процессор с тензорными ядрами для машинного обучения
|В США законодатели обяжут автопроизводителей с 2027 года ставить в машины умные алкотестеры
|Кабмин перенес введение 5G на следующий год
|Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире
|Почти все новые Alfa Romeo через несколько лет станут полностью электрическими. Та же судьба ждёт Lancia и DS
|Линейка Audi Q4 e-tron пополнилась двумя новыми версиями
|Microsoft пришлось приостановить возможность пробного использования Windows 365 для наращивания серверных мощностей