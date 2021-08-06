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Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке до $76 миллионов
19:52 06.08.2021 |
Национальный банк за период со 2 по 6 августа выкупил на межбанковском валютном рынке $76,3 млн, при этом регулятор валюту не продавал.
Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
В том числе $5 млн было приобретено в ходе интервенций с выбором лучшего курса, а $71,3 млн - по единому курсу.
Всего с начала года Нацбанк выкупил в резервы $1,24 млрд, продал - $169,5 млн.
Тем временем официальный курс гривни незначительно снизился с 26,8168 грн/$ в начале недели до 26,8364 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 6 августа.
Как сообщалось, на предыдущей неделе с 26 по 30 июля Нацбанк выкупил на межбанковском валютном рынке $136 млн.
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