Власти Пекина полностью интегрировали цифровой юань в платежную экосистему

Муниципальные власти столицы Китая полностью интегрировали цифровой юань в платежную экосистему в рамках совершенствования тестирования CBDC.

На старте испытаний в июне такая возможность была только в мобильном приложении Yitongxing. Сейчас она появилась на всех 428 станциях 24 линий метрополитена при покупке билетов и пополнении транспортных карт.

В терминалах опция оплаты цифровыми юанями стала соседствовать с наличными и платежными системами WeChat Pay и AliPay. Такая же возможность есть и в кассах обслуживания.

Для пополнения транспортной карты CBDC потребуется отсканировать QR-код оплаты при помощи цифровых кошельков.

Напомним, в банкоматы ICBС в Пекине добавили опцию конвертации юаня в его цифровую версию.

Ранее в Китае протестировали CBDC с запрограммированными вариантами использования.