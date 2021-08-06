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Власти Пекина полностью интегрировали цифровой юань в платежную экосистему
Муниципальные власти столицы Китая полностью интегрировали цифровой юань в платежную экосистему в рамках совершенствования тестирования CBDC.
На старте испытаний в июне такая возможность была только в мобильном приложении Yitongxing. Сейчас она появилась на всех 428 станциях 24 линий метрополитена при покупке билетов и пополнении транспортных карт.
В терминалах опция оплаты цифровыми юанями стала соседствовать с наличными и платежными системами WeChat Pay и AliPay. Такая же возможность есть и в кассах обслуживания.
Для пополнения транспортной карты CBDC потребуется отсканировать QR-код оплаты при помощи цифровых кошельков.
Напомним, в банкоматы ICBС в Пекине добавили опцию конвертации юаня в его цифровую версию.
Ранее в Китае протестировали CBDC с запрограммированными вариантами использования.
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