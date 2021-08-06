Евро дешевеет к доллару 6 августа на статистике из Германии

Курс евро снижается по отношению к доллару в пятницу днем на фоне статистики из Германии, которая является крупнейшей европейской экономикой, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.40 EEST курс евро снижался до 1,181 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1832 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,82 иены с уровня прошлого закрытия в 109,74 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,16%, до 92,39 пункта.

Давление на курс евро в пятницу оказывает статистика из Германии, согласно которой объем промышленного производства в стране в июне снизился на 1,3% по отношению к маю. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 0,5%.

"Проблемы с цепочкой поставок продолжают вставлять палки в колеса промышленности, и в ближайшие месяцы мало что изменится", - сказал газете Wall Street Journal экономист Commerzbank Марко Вагнер (Marco Wagner). С другой стороны, экономист считает, что в среднесрочной перспективе существует значительный потенциал для роста производства Германии.

В то же время позднее в пятницу на курс доллара может повлиять статистика по рынку труда США, которая будет опубликована до открытия американских фондовых бирж. Аналитики полагают, что в июле безработица снизилась до 5,7% с 5,9% в июне, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 870 тысяч после роста на 850 тысяч месяцем ранее.