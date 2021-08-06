Финансовые новости
- |
- 06.08.21
- |
- 10:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 05.08.2021
09:46 06.08.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|05.07.2021
|6.6350
|06.07.2021
|6.5818
|07.07.2021
|6.5550
|08.07.2021
|6.5875
|09.07.2021
|6.6969
|12.07.2021
|6.7735
|13.07.2021
|6.7667
|14.07.2021
|6.7639
|15.07.2021
|6.7917
|16.07.2021
|6.7925
|19.07.2021
|6.6175
|20.07.2021
|6.6435
|21.07.2021
|6.8071
|22.07.2021
|6.7342
|23.07.2021
|7.2667
|26.07.2021
|7.2658
|27.07.2021
|7.3079
|28.07.2021
|7.3026
|29.07.2021
|7.3080
|30.07.2021
|7.1000
|02.08.2021
|7.1278
|03.08.2021
|7.1906
|04.08.2021
|7.2091
|05.08.2021
|7.2235
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Чаус на паузе. Расскажет ли скандальный экс-судья, кто дал ему отравленную жвачку
|Подопытные бюджетники. Зачем учителей и военных хотят первыми подсадить на накопительные пенсии
|ВАКС взял Чауса под домашний круглосуточный арест
|Почем гектар. Как заработал рынок земли, и что будет дальше
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Остаток средств на корсчетах банков 06.08.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 05.08.2021
|Рэй Далио прогнозирует, что правительство США запретит биткоин
|Золото дешевеет 6 августа в ожидании статистики по США
|Доллар 6 августа растет к евро и иене
|Фондовые биржи Азии 6 августа в основном перешли к снижению
Это интересно
|Кабмин перенес введение 5G на следующий год
|Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире
|Почти все новые Alfa Romeo через несколько лет станут полностью электрическими. Та же судьба ждёт Lancia и DS
|Линейка Audi Q4 e-tron пополнилась двумя новыми версиями
|Microsoft пришлось приостановить возможность пробного использования Windows 365 для наращивания серверных мощностей
|Microsoft начала автоматически блокировать потенциально нежелательные приложения на всех ПК с Windows 10
|Hyundai вырвала лидерство у Toyota по поставкам водородных автомобилей