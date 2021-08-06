Рэй Далио прогнозирует, что правительство США запретит биткоин

Миллиардер Рэй Далио считает, что биткоин похож на цифровую версию золота, но выше ценит драгоценный металл. Об этом он заявил в интервью CNBC.

«Если вы приставите к моей голове пистолет и скажете, что можно оставить что-то одно, я бы выбрал золото», - сказал Далио.

Ранее противоречиво высказывавшийся о перспективах криптовалюты основатель Bridgewater Associates в мае 2021 года сообщил, что инвестировал в нее неназванную сумму.

«У меня очень небольшое количество биткоинов. Я не крупный владелец. Есть определенные активы, которыми вы хотите владеть, чтобы диверсифицировать портфель, а биткоин - это что-то вроде цифрового золота», - пояснил Далио.

Однако физический драгоценный металл остается для него предпочтительной страховкой от инфляции из-за долгой истории в качестве средства сохранения стоимости. Золото можно хранить и конвертировать в деньги по относительно близкой к цене покупки ставке. В криптовалюте Далио беспокоит высокая волатильность.

Также, по мнению инвестора, есть «довольно хороший шанс», что правительство США запретит биткоин. В марте он оценил вероятность такого развития событий как высокую.

Относительно диверсификации портфеля он отметил, что необходимо постоянно переоценивать эти инвестиции и избегать покупки большего количества актива, такого как криптовалюта, только потому, что у него какое-то время хорошая доходность.

Напомним, в январе 2020 года миллиардер заявил, что волатильный биткоин не выполняет функции денег. В ноябре Далио добавил, что актив никогда не сможет заменить золото, поскольку монетарные власти «задушат» его.

В декабре того же года основатель Bridgewater Associates поменял точку зрения, охарактеризовав биткоин как «интересную» альтернативу золоту.