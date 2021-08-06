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Золото дешевеет 6 августа в ожидании статистики по США
08:49 06.08.2021 |
Стоимость золота снижается в пятницу в ожидании статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.17 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,37%, или на 6,75 доллара - до 1802,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,54% - до 25,155 доллара за унцию.
Драгоценный металл дешевеет в пятницу утром, поскольку инвесторы находятся в ожидании статистики по рынку труда в США, которая будет опубликована позднее в пятницу. Аналитики полагают, что в июле безработица снизилась до 5,7% с 5,9% в июне.
По мнению аналитиков OCBC, которое приводит газета Wall Street Journal, предстоящий отчет о рабочих местах в несельскохозяйственном секторе США, вероятно, станет основным фактором для стоимости золота. "Более сильный, чем ожидалось, отчет по занятости может снизить цену на золото ниже 1800 долларов за тройскую унцию на фоне повышенных ожиданий более раннего повышения ставок", - добавили эксперты.
Давление на золото также оказывает рост курса доллара, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 92,32 пункта.
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