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Доллар 6 августа растет к евро и иене
08:45 06.08.2021 |
Курс доллара увеличивается по отношению к другим основным мировым валютам в пятницу утром в преддверии публикации статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 EEST курс евро снижался до 1,1825 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1832 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,81 иены с уровня прошлого закрытия в 109,74 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 92,35 пункта.
Инвесторы находятся в ожидании статистики по рынку труда США, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Аналитики полагают, что в июле безработица снизилась до 5,7% с 5,9% в июне.
"Уровень безработицы выше, чем был до пандемии, и центральные банки считают, что на рынке труда все еще есть избыточная рабочая сила. Мы считаем, что ужесточение денежно-кредитной политики будет относительно постепенным, хорошо обозначенным, и на самом деле рынок ценных бумаг сможет на этом фоне устоять", - сказала газете Wall Street Journal главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management в Великобритании Кэролайн Симмонс (Caroline Simmons).
Кроме того, позднее в пятницу будут опубликованные статданные по объему промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний, которые могут повлиять на курс евро к доллару. Аналитики полагают, что показатель в июне вырос на 0,5% после снижения в мае на 0,3%.
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