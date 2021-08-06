Курс доллара на межбанке 5 августа немного опустился, но иностранцы продолжают выводить валюту из Украины

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

5 августа курс доллара опустился на межбанке на 3 копейки, и остановился на 26,91-26,92 грн/$. Наличный рынок на это не отреагировал, в кассах цены практически не изменились:

* 27,0-27,20 грн/$ - на продаже;

* 26,70-26,90 грн/$ - на покупке.

Население стало меньше раскупать наличный доллар, потому оптовые наличные опустились с 27,0-27,05 грн/$ до 26,98-27,0 грн/$.

На межбанке торговля была уже не такой активной, как вчера. Сумма сделок на Bloomberg сократилась со $188 млн до $145 млн. Нацбанк на торги вышел один раз, под вечер и неожиданно для многих.

"Сегодня никто не доминировал - ни покупатели, ни продавцы. Силы были равны, спрос соответствовал предложению. Только под занавес торгов неожиданно возник небольшой продавец, когда все сделки были закрыты и некому было выкупить его объем. Тогда на помощь пришел регулятор, который приобрел под вечер $5 млн", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Стартовал межбанк на уровне вчерашнего закрытия - на 26,93-26,95 грн/$. Поначалу немного активнее были валютные покупатели, потому котировки приподнялись на полкопейки. Совсем не сильно. Поскольку под покупателей достаточно активно выходили продавцы доллара, рынок сбалансировался за счет спекулянтов, работавших в две стороны (покупка/продажа). А после стал отходить вниз: сначала на 26,92-26,94 грн/$, а затем и на 26,915-26,925 грн/$. По мере закрытия основных сделок.

Курсовые движения были плавными, и все ждали, что закрытие будет на 26,93 грн/$. Однако после 15 часов с продажей валюты неожиданно вышел один из госбанков - на $5 млн. Под него появился Нацбанк и приобрел этот объем за 26,92 грн/$. Потому под вечер рынок выровнялся на 26,91-26,92 грн/$.

"На рынке уже почти никого не было, все закончили сделки. А под этого продавца быстро, как ошпаренный выскочил НБУ, видно, что по звонку. Госбанки быстро договариваются. Но в течение дня главными валютными покупателями были иностранцы, все заметили Ситибанк. Они выкупили где-то $15-20 млн после вывода денег из наших ОВГЗ. Сильно рынок этим не переполошили, доллара хватало", - рассказал директор казначейства крупного банка.

За эту неделю нерезиденты продали облигаций внутреннего госзайма на 1,1 млрд грн, и их общий портфель, по данным Нацбанка, сократился до 104,58 млрд грн.

"Иностранцы выходят тихо, пользуясь возможностями рынка и крепкой гривны. При этом темпы их выхода усиливаются, и это плохой знак", - отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Имеющейся на межбанке валюты пока хватает и на вывод капиталов из ОВГЗ, и на вывод дивидендов, и для импортеров. А еще Нацбанк сегодня отчитался о росте золотовалютных резервов на 2,1% (до $28,95 млрд грн). Но из его отчета видно, что большая часть прироста ЗВР обеспечена за счет увеличения валютного госдолга: размещения еврооблигаций на $525,8 млн и валютных ОВГЗ на $140 млн. Объем покупки доллара Национальным банком в июле не оказался сильно впечатляющим или рекордным - $188 млн. Потому к наращиванию валютного резерва НБУ финансисты отнеслись сдержано.

Зато обратили внимание на раскладку Минфину по рекордным выплатам по внешнему госдолгу в сентябре. По еврооблигациям и прочим обязательствам придется заплатить внешним кредиторам немногим более $3 млрд грн.

То есть уйдут $2,7 млрд, которые 23 августа Украине обещал подарить МВФ в рамках распределения по всему миру $650 млрд, и еще сверху валюта потребуется. Плюс правительству предстоит еще по внутреннему госдолгу выплатить 23,52 млрд грн (по старым ОВГЗ). Так что потребуются крупные размещения новых выпусков ОВГЗ.

На завтра финансисты допускают два сценария для межбанковских торгов: большинство рассчитывает на движение к 26,90 грн/$ и ниже, хотя некоторые допускают новый поход на 27,0 грн/$.