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Samsung будет тестировать на своих смартфонах цифровую валюту. В рамках пилотного проекта совместно с Банком Кореи
13:49 05.08.2021 |
Samsung Electronics объединила усилия с Банком Кореи (Bank of Korea, BOK) для участия в пилотной программе цифровой валюты, запущенной в конце прошлого месяца.
Фактически Samsung будет тестировать цифровую валюту центрального банка (central bank digital currency, CBDC) и удобство системы на основе блокчейна на своих смартфонах Galaxy. Одна из основных идей заключается в том, чтобы проверить возможность совершения мобильных платежей с использованием цифровой валюты в условиях отсутствия интернета.
Также консорциум Kakao и два технологических филиала Samsung Group запустят пилотную программу, направленную на проверку денежных переводов и переводов между странами, выпуск и распространение CBDC и мониторинг того, как это в конечном итоге работает в виртуальных средах.
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