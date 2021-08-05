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Международные резервы Украины в июле выросли на 2,1% и достигли $28,95 млрд - НБУ
Международные резервы Украины по состоянию на 1 августа 2021 года, по предварительным данным, составили $28,951 млрд (в эквиваленте), что на 2,1% больше, чем на начало июля этого года ($27,358 млрд) свидетельствуют данные Национального банка Украины, обнародованные в четверг.
"По состоянию на 1 августа 2021 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $28,951 млрд (в эквиваленте). В июле они выросли на 2,1% благодаря, прежде всего, доразмещению правительством еврооблигаций и покупке Нацбанком валюты на межбанковском валютном рынке", - поясняется в сообщении.
Как отмечает Нацбанк, на динамике резервов в июле отразились операции по управлению госдолгом: общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в инвалюте составил $416,9 млн (в эквиваленте).
Уточняется, что $368,9 млн было направлено на обслуживание и погашение облигаций внутреннего госзайма, остаток - на выполнение других обязательств государства в инвалюте.
Вместе с тем валютные поступления в июле в пользу правительства составили $665,8 млн (в эквиваленте), в том числе $525,8 млн - от дополнительного выпуска еврооблигаций, $140 млн - от размещения ОВГЗ.
Как отмечается, на динамику резервов также повлияли операции НБУ на межбанке. В частности, центробанк пополнил резервы на $188 млн благодаря тому, что в отдельные дни (преимущественно во второй половине месяца) предложение на рынке преобладало над спросом, в частности вследствие активизации продажи валюты отдельными частными и государственными компаниями.
Кроме того, на динамику показателя повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам): в прошлом месяце их стоимость выросла на $156,5 млн (в эквиваленте), свидетельствуют данные Нацбанка.
Как отметил регулятор, по состоянию на 1 августа 2021 года объем международных резервов покрывает 4,1 месяца будущего импорта - этого достаточно для выполнения обязательств Украины, текущих операций правительства и НБУ.
Помимо этого, НБУ уточнил, что чистые международные резервы (ЧМР) Украины в июне выросли на $551 млн, или на 3,1%, - до $18,528 млрд.
Как сообщалось, на начало 2021 года международные резервы Украины составляли $29,113 млрд, ЧМР - $18,114 млрд.
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