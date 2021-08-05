Евро 5 августа слабо дорожает к доллару

Курс евро незначительно растет по отношению к доллару в четверг днем на фоне статистики из промышленного сектора Германии и Франции, которая разошлась с прогнозами аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.38 EEST курс евро рос до 1,1841 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1835 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,62 иены с уровня прошлого закрытия в 109,47 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,05%, до 92,22 пункта.

Трейдеры с оптимизмом восприняли статистику из Германии, согласно которой объем промышленных заказов в стране в июне вырос на 4,1% в месячном выражении после падения на 3,2% месяцем ранее. Показатель превзошел ожидания аналитиков, ожидавших роста лишь на 1,9%.

"Опросы показывают, что заказы в июле продолжили расти. Но это мало что даст для увеличения производства в краткосрочной перспективе, поскольку ограничения со стороны предложения сдерживают производство", - приводит газета Wall Street Journal мнение экономиста Pantheon Macroeconomics Мелани Дебоно (Melanie Debono).

В то же время хуже прогнозов оказалась статистика Франции, которая является второй по величине европейской экономикой. Так, согласно официальным данным, объем промышленного производства Франции в июне вырос на 0,5% в месячном исчислении, хотя ожидался рост на 0,6%.