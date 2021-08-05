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Золото дешевеет 5 августа на комментариях вице-председателя ФРС США
09:12 05.08.2021 |
Стоимость золота снижается в четверг после комментариев вице-председателя Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.45 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,04%, или на 0,75 доллара - до 1813,75 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,05% - до 25,448 доллара за унцию.
На рынке золота в четверг наблюдается отрицательная динамика после того, как вице-председатель ФРС США Ричард Кларида сказал, что центральный банк намерен ограничить свою мягкую денежно-кредитную политику в конце этого года, частично урезав покупку облигаций с рынка.
"Это создает интересную ситуацию, поскольку рынок ожидает данных по занятости в США в пятницу", - прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики ANZ.
Давление на золото также оказывает рост курса доллара, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 92,3 пункта.
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