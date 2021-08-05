Square втрое увеличила прибыль от продажи биткоина

Во втором квартале 2021 года продажи биткоина через приложение Cash App принесли платежной компании Square доход в $2,72 млрд и валовую прибыль в $55 млн, согласно отчетности. Год назад эти показатели составили $875 млн и $17 млн соответственно.

Приведенные цифры за второй квартал оказались ниже значений за январь-март ($3,51 млрд и $75 млн).

Совокупный чистый доход в апреле-июне вырос на 143%, до $4,68 млрд.

В сообщении для акционеров компания отметила рост цены биткоина и связанного с ним интереса клиентов за прошедший год. В поквартальном выражении эти же причины привели к отрицательной динамике показателей.

По итогам второго квартала Square зафиксировала $45 млн убыток от отрицательной переоценки приобретенных на баланс биткоинов. По состоянию на 30 июня, справедливую стоимость цифрового золота оценили в $281 млн, что на $127 млн выше его балансовой стоимости.

Напомним, Square выделила $50 млн на покупку первой криптовалюты в октябре 2020 года и $170 млн - в феврале 2021 года.

В мае финансовый директор Амрита Ахуджа заявила об отказе от дополнительных инвестиций в биткоин, впоследствии эту информацию опровергли.

В августе Square анонсировала покупку сервиса рассрочки Afterpay за $29 млрд. После закрытия сделки Square интегрирует приложение в эквайринг и в Cash App Square.