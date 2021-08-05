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Фунт 5 августа слабо дорожает к доллару в ожидании решения Банка Англии
08:23 05.08.2021 |
Курс фунта стерлингов слабо растет в четверг по отношению к доллару в ожидании решения Банка Англии по денежно-кредитной политике, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.06 EEST курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3892 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,3885 доллара. Курс евро рос до 1,1838 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1835 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,66 иены с уровня прошлого закрытия в 109,47 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,03%, до 92,3 пункта.
Фунт стерлингов слабо меняется к доллару в ожидании решений Банка Англии, который на прошлом заседании сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, как и прогнозировали аналитики.
По мнению аналитиков TD Securities, которое приводит газета Wall Street Journal, фунт не будет сильно затронут решением по денежно-кредитной политике Банка Англии, поскольку значимое изменение позиции центрального банка выглядит маловероятным.
"Тон встречи может сигнализировать о воинственности в будущем, но любые заметные сдвиги, возможно, только впереди, пока программа по поддержке рынка труда не исчерпает себя", - добавили эксперты.
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