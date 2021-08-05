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Доллар резко подорожал после активных покупок под вывод дивидендов
23:48 04.08.2021 |
В среду, 4 августа, безналичный курс доллара подскочил на 7 копеек, и торговля на межбанке завершилась на 26,93-26,95 грн/$. Наличные курсы в кассах банков поднялись на 5 копеек на продаже и на 5-6 копеек на выкупе у населения:
* до 26,95-27,20 грн/$ - на продаже;
* до 26,75-26,90 грн/$ - на покупке.
Спрос на валюту подрос, поэтому поднялись и оптовые наличные курсы: со вчерашних 26,92-26,94 грн/$ до 27,0-27,05 грн/$.
"Люди стали больше интересоваться покупкой наличного доллара. С одной стороны, курс подсел и сейчас брать выгодно, а с другой - украинцы на всякий случай прикупают валюту впрок, поскольку допускают подорожание осенью", - объяснил настроения финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
На межбанке целый день бурлили страсти. Объем сделок на Bloomberg вырос с $181 млн до $188 млн - это выше среднего. Подтверждается, что экспортеры не придерживали валюту, а активно торговали. Однако даже этого не хватило, чтобы удовлетворить возникший сегодня спрос.
"Активизировались иностранцы, которые скупали валюту, особенно выделялся один игрок. Доллар берут в основном под вывод дивидендов, что привычно для начала месяца. Из-за этого возник небольшой перекос на торгах и котировки задирали наверх. Но вслед за ростом курса происходит и откат на 26,92-26,93 грн/$. Мы имеем не долгосрочную тенденцию на подорожание валюты, а ситуативный момент", - заверил Невмержицкий.
Межбанк стартовал с двухкопеечного подорожания доллара - до 26,86-26,90 грн/$ - и больше часа двигался на полкопейки-копейку наверх. Выше рынок пошел лишь после 11:30, когда активизировались покупки иностранцев. Тогда рынок вышел на 26,91-26,93 грн/$. Чем активнее скупались нерезиденты, тем сильнее поднимались цены. После обеда они выходили на 26,96-26,97 грн/$, а к закрытию рынка отошли на 26,93-26,95 грн/$ благодаря завершению основных покупок.
Главным валютным покупателем казначеи сегодня назвали "Райффайзен Банк Аваль", который, по разным оценкам, купил до $80 млн. Это объем на уровне Нацбанка. Говорят, что "Райффайзен" скупал доллар под вывод дивидендов. Трейдеры целый день гадали, чьих именно (для акционеров самого "Райфа" или клиентов), но к окончательному выводу так и не пришли.
Также с покупкой валюты заметили "Ситибанк", однако трейдеры говорили, что его объемы приобретений уступали "Райффайзену".
"День прошел в широком курсовом диапазоне, рынок находился в напряжении и некоторой неопределенности. В такой ситуации даже спекулировать не было много желающих. Иностранцы за два последние дня вышли из ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) почти на 1 млрд грн и на 3,5 млрд грн - в течение июля. Распространение коронавирусного штамма "дельта" и риски нового локдауна могут беспокоить нерезидентов, особенно на фоне болтанки на мировых финансовых рынках. Они могут серьезнее стать на вывод капиталов", - допустил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Главной финансовой новостью для рынка стало сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля о выпуске на 20 млрд грн гособлигаций для финансирования ипотечных программ через государственную "Украинскую финансовую жилищную компанию".
"Она должна предоставлять ипотечные кредиты и финансовый лизинг, и при таком объеме финансирования может дать серьезный толчок развитию жилищного строительства в стране. Что при грамотной реализации может вылиться в рост количества рабочих мест, рост производства, рост множества качественных показателей. На финансовом рынке это сообщение оценили положительно", - заверил Василий Невмержицкий.
Казначеи по-разному оценивали итоговые результаты покупок доллара на безналичном рынке. Большинство было уверено, что "Райффайзен Банк Аваль" полностью скупился сегодня и завтра не будет "пылесосить" валюту. Что значит снижение котировок на 26,90 грн/$ и ниже.
Однако были и те, кто верил, что иностранцы могут продолжить свои валютные покупки и завтра, поэтому прогнозировали на четверг движение межбанка на 27,0 грн/$ и выше.
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