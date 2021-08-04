Укрфинжилье будет обеспечивать жильем на условиях лизинга и ипотеки - Кабмин

Кабинет Министров поддержал проект постановления "Об утверждении Условий обеспечения частным акционерным обществом "Украинская финансовая жилищная компания" граждан Украины жильем".

Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее решение принято на заседании правительства 4 августа.

Целью документа является установление условий для реализации АО "Украинская финансовая жилищная компания" программ по обеспечению граждан Украины жильем на условиях финансового лизинга и ипотечного кредитования.

Постановление определяет механизм обеспечения Укрфинжильем граждан Украины жильем на условиях финансового лизинга и ипотечного кредитования за счет собственных и привлеченных средств.

Также определен перечень лиц, которые могут претендовать на обеспечение жильем, и устанавливаются соответствующие критерии.

Как сообщал Укринформ, в Украине с 1 марта 2021 года заработала государственная программа "Доступная ипотека 7%". По условиям программы, объектом ипотеки может выступать квартира или частный дом. Максимальная стоимость объекта - 2,5 млн грн, при этом предельная сумма ипотеки составляет 2 млн грн. Кредит предоставляется на срок до 20 лет. Первый минимальный взнос составляет 15%, а ипотечная ставка - 7%.

Также в Украине будет использован новый финансово-кредитный механизм лизинга жилья. Купить жилье в лизинг под 5% годовых смогут семьи медиков, военнослужащих, педагогов, полицейских и спасателей, рассказал в апреле этого года заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко.

Реализовывать президентскую программу будет созданное в 2020 году ЧАО "Укрфинжилье". Акционерное общество будет предоставлять жилье в финансовый лизинг на условиях нулевого первого взноса и под 5% годовых, а также в ипотеку на условиях фиксированной ставки 7%, сроком до 30 лет с первым взносом 20%.