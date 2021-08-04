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Справочный курс гривны 4 августа понижен на 5,76 коп до 26,8958 грн/$1
12:25 04.08.2021 |
Национальный банк 4 августа понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 5.76 коп. до 26.8958 UAH/USD.
|Показатель
|03.08.2021
|04.08.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.8382
|26.8958
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