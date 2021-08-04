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Остаток средств на корсчетах банков 04.08.21
11:01 04.08.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|2 июля
|46231.5
|5 июля
|51018.4
|6 июля
|46176.2
|7 июля
|47575.3
|8 июля
|41833.6
|9 июля
|41577.1
|12 июля
|47518.5
|13 июля
|59509.4
|14 июля
|56907.0
|15 июля
|55923.1
|16 июля
|57154.7
|19 июля
|58453.7
|20 июля
|62186.8
|21 июля
|62184.6
|22 июля
|73216.7
|23 июля
|76294.1
|26 июля
|53355.1
|27 июля
|60181.2
|28 июля
|58834.0
|29 июля
|57812.4
|30 июля
|50859.2
|2 августа
|53750.9
|3 августа
|53361.0
|4 августа
|48641.2
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 4 августа - 26,8411 грн
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