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Золото дорожает 4 августа в рамках коррекции после снижения днем ранее
09:39 04.08.2021 |
Стоимость золота растет в рамках коррекции после снижения торговым днем ранее, инвесторы также оценивают новости о восстановлении спроса в Китае, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.15 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,08%, или на 1,4 доллара - до 1815,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,57% - до 25,73 доллара за унцию.
На рынке золота в среду наблюдается коррекционный рост после снижения торговым днем ранее на росте курса доллара.
Кроме того, по словам экспертов Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, инвесторы оценивают отчет Китайской ассоциации по золоту, который показал, что спрос на драгоценный металл в стране значительно восстановился в первой половине текущего года после резкого спада в прошлом году из-за пандемии.
Поддержку золоту также оказывает слабый доллар, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,06%, до 92,03 пункта.
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