Доллар подорожал на межбанке, несмотря на новость о подарке Украине $2,7 млрд от МВФ

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

Во вторник, 3 августа, безналичный курс доллара поднялся на одну копейку, и межбанк закрылся на 26,86-26,88 грн/$. На наличном рынке цены двигались живее. На продаже поднялись на 5-10 копеек, а на покупке - на 1-5 копеек:

* до 26,95-27,15 грн/$ - на продаже;

* до 26,70-26,84 грн/$ - на покупке.

В кассах активизировались продажи доллара, спрос населения на валюту сократился. Поэтому цены на оптовом наличном рынке опустились с 26,95-26,97 грн/$ до 26,92-26,94 грн/$.

На межбанке шла активная торговля. Объем сделок на Bloomberg приподнялся со $165 млн до $181 млн. Нацбанк ненадолго появлялся на торгах и купил больше, чем от него ждали.

"Рынок был разношерстным, снова продавали госбанки и иностранцы, так что валютного предложения хватало. Даже излишек небольшой возникал. Положительное влияние на настроения оказало официальное подтверждение факта выделения Украине $2,7 млрд от МВФ в рамках распределения $650 млрд между странами-членами", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что Совет управляющих Международного валютного фонда окончательно утвердил решение о распределении $650 млрд (предварительное решение об этом в июле принял Исполнительный комитет МВФ). А также уточнила, что на развивающиеся страны придется $275 млрд, и все получат средства 23 августа. А Офис президента заявил, что Украина получит $2,7 млрд без дополнительных обязательств и на безвозвратной основе, и зачем-то решил связать выделение этих средств с телефонным разговором Зеленского с Георгиевой. Хотя было очевидно, что и без него наша страна вместе с остальными получила бы распределение по своей квоте. МВФ устроил раздачу средств для поддержки мировой экономики в условиях борьбы с пандемией коронавируса.

С утра "американец" дешевел: межбанк открывался просадкой курса на 3 копейки, к 26,83-26,84 грн/$. Казначеи сообщили, что доллар продавал государственный "Укрэксимбанк", а затем к нему присоединился еще и "Ситибанк", но котировки сильно не раскачались - двигались то к 26,82-26,83 грн/$, то к 26,84 грн/$.

Больше падать валютному курсу не давал Нацбанк, который, по словам казначеев, выкупал сегодня валюту по 26,83 грн/$ и совокупно взял до $20 млн. Это удивило многих, поскольку с 1 августа НБУ опустил план по среднему суточному объему покупок доллара с $20 млн до $5 млн. На практике было доказано, что на самом деле регулятор не собирается каждый день торговать по базовому плану. Будут экспромты и вариации.

Из-за покупок Нацбанка и иностранцев под дивиденды к вечеру котировки межбанка отошли наверх, и рынок закрылся на 26,86-26,88 грн/$.

"Ощущалось движение курса в разные стороны, а главной новостью дня стало подтверждение выделения Украине $2,7 млрд от МВФ в рамках пакета распределения помощи. Минфин разместил новых ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) на небольшую сумму - лишь на 1,9 млрд грн, что не могло сказаться на валютном предложении", - отметил в разговоре со "Страной" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Кстати, Министерство финансов дало общий прогноз по использованию $2,7 млрд, которые будут предоставлены в валюте МВФ - в специальных правах заимствования (один доллар стоит 1,4 СПЗ).

"СПЗ могут быть конвертированы в валюту и использованы для финансирования бюджета в этом бюджетном периоде или сохранены для обеспечения финансирования бюджета в следующих бюджетных периодах", - говорится в официальном сообщении министерства.

Эксперты трактуют эти слова очень просто: деньги МВФ могут пойти на что угодно.

"Вариантов множество: от Большой стройки или покупки вакцины до пополнения золотовалютных резервов Нацбанка под обеспечение финансовой стабильности и выплат по внешним обязательствам. МВФ не накладывает обязательств на эти средства, а значит, они могут использоваться полностью в любой программе. Хотя скорее всего средства пойдут на выплаты по внешнему госдолгу, произойдет замещение: так бы платили по долгам валютой из резервов, а так она пойдет на другие задачи", - сказал Шевчишин.

На внутреннем рынке Минфин тем временем одалживает мало. Если на прошлой неделе он разместил новых ОВГЗ на 3,1 млрд грн, то на этой уже 1,9 млрд грн. Меньше всего покупателей интересовали долгосрочные бумаги. А общая структура продаж гособлигаций была следующей:

* на 1,6 млрд грн - на 1 год под 11,15% годовых;

* на 151,5 млн грн - на 3 года под 12,3% годовых;

* на 125 млн грн - на 2,3 года под 12,09% годовых;

* на 42,9 млн грн - на 1,3 года под 11,3% годовых;

* на 17,2 млн грн - на 5 лет под 12,59% годовых.

Заметных покупок иностранцев при этом размещении казначеи не рассмотрели, поэтому не ждут в среду от них дополнительных валютных продаж на межбанке.

Завтра, 4 августа, финансисты прогнозируют открытие межбанковского рынка в диапазоне 26,85-26,87 грн/$ и допускают небольшое укрепление гривны.