Фунт дорожает к доллару 3 августа на новостях из Великобритании

Курс фунта стерлингов во вторник растет по отношению к доллару после трех дней снижения на фоне новостей по карантинным ограничениям в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.30 EEST курс фунта к доллару рос до 1,391 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,3881 доллара. До этого фунт снижался три дня по отношению к доллару, потеряв за это время 0,6%.

Курс евро к доллару рос до 1,1882 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1867 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 109,16 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,28 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,07%, до 91,98 пункта.

Коррекционный подъем курса фунта во вторник происходит на фоне новостей о том, что Великобритания со 2 августа отменила требование соблюдать карантин для прибывающих из США и Евросоюза полностью вакцинированных от коронавируса пассажиров. Как сообщал глава британского минтранса Грант Шэппс, послабления касаются только тех, кто привился вакцинами, одобренными американским и европейским регуляторами FDA и EMA.

Аналитики банка ING, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что некоторые позитивные новости из Великобритании - о сокращении числа случаев заражения коронавирусом и смягчении ограничений на международные поездки - немного улучшают перспективы восстановления экономики.

Позднее во вторник на курс доллара может повлиять статистика из США по объему промышленных заказов в стране за июнь. Согласно прогнозам аналитиков, показатель вырос на 1% в месячном исчислении после подъема на 1,7% месяцем ранее.