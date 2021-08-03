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Фунт дорожает к доллару 3 августа на новостях из Великобритании
13:26 03.08.2021 |
Курс фунта стерлингов во вторник растет по отношению к доллару после трех дней снижения на фоне новостей по карантинным ограничениям в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.30 EEST курс фунта к доллару рос до 1,391 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,3881 доллара. До этого фунт снижался три дня по отношению к доллару, потеряв за это время 0,6%.
Курс евро к доллару рос до 1,1882 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1867 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 109,16 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,28 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,07%, до 91,98 пункта.
Коррекционный подъем курса фунта во вторник происходит на фоне новостей о том, что Великобритания со 2 августа отменила требование соблюдать карантин для прибывающих из США и Евросоюза полностью вакцинированных от коронавируса пассажиров. Как сообщал глава британского минтранса Грант Шэппс, послабления касаются только тех, кто привился вакцинами, одобренными американским и европейским регуляторами FDA и EMA.
Аналитики банка ING, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что некоторые позитивные новости из Великобритании - о сокращении числа случаев заражения коронавирусом и смягчении ограничений на международные поездки - немного улучшают перспективы восстановления экономики.
Позднее во вторник на курс доллара может повлиять статистика из США по объему промышленных заказов в стране за июнь. Согласно прогнозам аналитиков, показатель вырос на 1% в месячном исчислении после подъема на 1,7% месяцем ранее.
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