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Доллар 3 августа стабилен к евро, дешевеет относительно иены и фунта
09:48 03.08.2021 |
Доллар США стабилен к евро, дешевеет относительно иены на торгах во вторник.
Трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией с распространением нового штамма COVID-19 "дельта" в мире, пытаясь оценить потенциальные последствия для глобальной экономики.
Опубликованные накануне статданные, показавшие замедление темпов роста активности в производственном секторе США, могут быть сигналом того, что пик подъема в американской экономике уже пройдет, говорится в обзоре экспертов NAB.
Как сообщалось, индекс ISM Manufacturing в июле снизился до минимальных за шесть месяцев 59,5 пункта с 60,6 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали роста индекса до 60,9 пункта, сообщает Trading Economics. Значение ISM Manufacturing выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в секторе, и индекс остается выше этой отметки уже 14 месяцев подряд.
Курс евро во вторник находится на уровне $1,1876 по сравнению с $1,1874 на закрытие предыдущей сессии. Курс доллара относительно иены составляет 109,13 иены против 109,31 иены накануне.
Фунт стерлингов подорожал до $1,3898 по сравнению с $1,3887 по итогам торгов в понедельник.
Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), стабилен в ходе торгов, более широкий WSJ Dollar Index теряет 0,1%.
Австралийский доллар подорожал до $0,74 с $0,7363. Резервный банк Австралии (РБА) по итогам заседания во вторник сохранил как ключевую ставку, так и целевую доходность трехлетних гособлигаций на уровне 0,1% годовых.
Центробанк заявил, что начнет сокращать объемы выкупа облигаций в сентябре, несмотря на некоторое ухудшение перспектив экономического роста из-за новых ограничительных мер, введенных в связи с возобновившимся подъемом заболеваемости COVID-19. Таким образом, со следующего месяца РБА уменьшит выкуп гособлигаций до 4 млрд австралийских долларов ($2,95 млрд) в неделю с 5 млрд долларов.
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