Золото дешевеет 3 августа на фоне роста доходности гособлигаций США

Цена на золото снижается во вторник на фоне роста доходности 10-летних казначейских облигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.36 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,47%, или на 8,5 доллара - до 1813,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,87% - до 25,358 доллара за унцию.

Доходность 10-летних гособлигаций США растет до 1,179% с уровня предыдущего закрытия в 1,172%. Увеличение доходности казначейских облигаций оказывает давление на золото, делая его менее выгодным для покупки.

Вместе с тем ухудшение эпидемиологической ситуации сдерживает дальнейшее снижение котировок. "Драгоценный металл может продолжать торговаться выше 1800 долларов за унцию из-за роста заболеваемости COVID-19, что, вероятно, будет и дальше оказывать давление на глобальный экономический рост", - приводит газета Wall Street Journal комментарий аналитиков OCBC.