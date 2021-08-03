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Золото дешевеет 3 августа на фоне роста доходности гособлигаций США
08:57 03.08.2021 |
Цена на золото снижается во вторник на фоне роста доходности 10-летних казначейских облигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.36 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,47%, или на 8,5 доллара - до 1813,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,87% - до 25,358 доллара за унцию.
Доходность 10-летних гособлигаций США растет до 1,179% с уровня предыдущего закрытия в 1,172%. Увеличение доходности казначейских облигаций оказывает давление на золото, делая его менее выгодным для покупки.
Вместе с тем ухудшение эпидемиологической ситуации сдерживает дальнейшее снижение котировок. "Драгоценный металл может продолжать торговаться выше 1800 долларов за унцию из-за роста заболеваемости COVID-19, что, вероятно, будет и дальше оказывать давление на глобальный экономический рост", - приводит газета Wall Street Journal комментарий аналитиков OCBC.
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