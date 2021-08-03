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В июле доход майнеров биткоина вырос впервые за четыре месяца
08:48 03.08.2021 |
В июле совокупный доход биткоин-майнеров составил $972,6 млн, что на 16% больше значения за июнь.
Доля транзакционных комиссий снизилась до 2,94%. В абсолютном выражении ($27,8 млн) показатель опустился до минимума с сентября 2020 года.
Повышению поступлений от добычи блоков (c $797 млн до $944,9 млн) способствовал рост биткоина к $42 000 после повторного тестирования $30 000.
Доходы Ethereum-майнеров понизились на 2%, до $1,08 млрд. Доля комиссий в поступлениях за месяц выросла с 17% до 22% - cо $165,8 млн до $201,2 млн. Это смягчило сокращение поступлений от добычи блоков с $939,8 млн до $879 млн.
Напомним, предположительно 4 августа в сети Ethereum состоится хардфорк London.
Частью предстоящего обновления станет предложение EIP-1559, подразумевающее сжигание части транзакционных комиссий в зависимости от загрузки сети.
Спорное EIP-1559 получило поддержку со стороны разработчиков и пользователей, но разделило майнеров на два лагеря.
Противники предложения, среди которых совместно контролирующие 44,8% хешрейта сети пулы SparkPool и Ethermine, хотели сосредоточить в последнем более 51% вычислительных мощностей. Однако их попытка провалилась.Ранее основные тестовые сети Ethereum успешно прошли обновление London.
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