Доллар подорожал на межбанке 2 августа. ПУМБ скупал валюту под вывод дивидендов, а иностранцы выходили из ОВГЗ

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

Новый месяц на межбанке начался с подорожания доллара: 2 августа его курс подскочил на 7 копеек - до 26,86-26,87 грн/$. На наличном рынке цены мало менялись:

* 26,90-27,05 грн/$ - на продаже;

* 26,65-26,83 грн/$ - на покупке.

В кассах подрастает спрос на валюту, он пока не массовый, но покупок доллара становится больше. С утра оптовый наличный курс приподнялся с 26,88-26,92 грн/$ до 26,95-26,97 грн/$.

На межбанке немного сократился объем сделок: на площадке Bloomberg опустился с $181 млн до $165 млн. Тем не менее остается на среднем уровне.

Нацбанк сегодня на торги не выходил, но отчитался по своим приобретениям за прошлый месяц: в июле он купил на безналичном рынке $188 млн. Больше всего сделок проводилось в режиме "лучшего курса", когда НБУ сам выбирал партнеров и скупал самый дешевый доллар. Меньше валюты приобреталось по единому курсу.

"Шла оживленная торговля, на продаже доллара были заметны госбанки и иностранцы. Но также ощущался спрос со стороны тех, кто сейчас покупает валюту под дивиденды. Для начала месяца - это привычная история. Так что без аномалий", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Доллар сразу поднялся на открытии торгов - на 3 копейки, и вышел на 26,81-26,83 грн/$. После чего котировки плавно прибавляли по несколько копеек: после 11 часов оказались уже на 26,84-26,86 грн/$, а ближе к обеду были вообще на 26,87-26,89 грн/$. Но ненадолго. Рынок отходил вниз, и большинство сделок прошло в рамках 26,84-26,85 грн/$. А фиксация котировок 26,86-26,87 грн/$ произошла вечером, когда сделки заключались на условиях tom (поставка на следующий день).

Из числа валютных продавцов сегодня выделяли государственные Укрэксимбанк и Приватбанк, а также двух иностранцев - Ситибанк и ING Bank. Но казначеи уверены, что нерезиденты продавали выручку клиентов-экспортеров, а не потенциальных покупателей облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). А ключевым покупателем доллара назвали ПУМБ Рината Ахметова, казначеи считают, что он скупал "американца" под вывод дивидендов.

"Произошел отскок курса доллара наверх, причем на нормальных объемах сделок. Как и ожидалось, в начале месяца продавцы стихли, включились покупатели. Спекулянты, покупки под дивиденды, энергетический импорт", - отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Завтра, 3 августа, Минфин будет размещать 5 выпусков гривневых ОВГЗ: на 1 год, на 1,3 года, на 2,3 года, на 3 года, на 5 лет. Однако эксперты не ждут крупных покупок иностранцев, потому не рассчитывают на дополнительный приток валюты на межбанк.

"Возможен заход нерезидентов в валютные гособлигации, но по бумагам в гривне они пока на паузе", - заметил Шевчишин.

Иностранцы в последние дни активизировали сброс старых облигаций. Согласно отчету Нацбанка, с 29 июля по 2 августа общий портфель ОВГЗ нерезидентов сократился на 2,1 млрд грн, зафиксировался на уровне 105,1 млрд грн.

Финансисты допускают рост спроса на валюту на этой неделе из-за покупок бизнеса под дивиденды. И дают в основном два прогноза: либо сохранение торгов в рамках 26,80-26,90 грн/$, либо движение на 27,0 грн/$. Укрепления гривны не ждут.

"Думаю, что ослабление гривны может продолжиться. К 27,0 грн/$ может и не дойдем, но будем сползать. Следим за размещением гособлигаций Минфина, покупками валюты под дивиденды, другой активностью импорта. Обсуждением нового возможного локдауна в сентябре также угнетает гривну, но сдерживает при этом импортеров от активности", - резюмировал Шевчишин.