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Объем проблемных кредитов сократился на ₴25 миллиардов - НБУ
17:20 02.08.2021 |
Объем проблемных кредитов в украинских банках уменьшился за январь-июнь 2021 года на 25 млрд гривень.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ в Фейсбуке.
Отмечается, что доля неработающих кредитов (NPL) сократилась за полугодие на 3.8 п. п., с 41,0% до 37,2%. Это является лучшим результатом с начала 2017 года, с тех пор как объем NPL определяется по обновленной методологии.
Качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп. Лучшая динамика наблюдается у банков с иностранным капиталом. Доля NPL у банков с частным украинским капиталом впервые сократилась до уровня ниже 12% и является лучшей среди всех групп.
Государственные банки с начала года сократили объем неработающих кредитов почти на 15 млрд грн, однако они до сих пор аккумулируют более 70% NPL-портфеля банковского сектора.
Государственные банки продолжают реализацию планов по снижению NPL, принятых Советом по финансовой стабильности. Это является необходимым условием для повышения их инвестиционной привлекательности и одним из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ.
Как сообщал Укринформ, за 2020 год доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках снизилась с 48,4% (по состоянию на 1 января 2020 года) до 41% (по состоянию на 1 января 2021 года).
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