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Объем выданных кредитов по программе льготной ипотеки превысил 550 миллионов
16:59 02.08.2021 |
По состоянию на 2 августа 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписаны 648 кредитных договоров на общую сумму 550,3 млн грн, как на первичном (21,05%), так и вторичном (78,95%) рынках.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Всего в уполномоченные банки поступило 987 заявок на участие в программе на общую сумму 848,97 млн грн, из которых 21,47% составляет первичный рынок и 78,53% - вторичный.
В программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:
* Киев (33,7%);
* Киевская область (30,5%);
* Харьковская область (6,3%);
* Львовская область (5,6%);
* Ривненская область (4,3%).
Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:
* +6% - количества кредитов и +5% - суммы кредитов;
* +4% - количества заявок и +4% - суммы заявок.
Запуск "Доступной ипотеки 7%" состоялся 1 марта 2021 года.
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