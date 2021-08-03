Украина за 7 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 67%

Металлургические предприятия Украины в январе-июле текущего года увеличили поступления от экспорта черных металлов на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $7,55 млрд.

Согласно обобщенной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) в понедельник, в июле поступления от экспорта черных металлов составили $1,4 млрд.

При этом Украина в январе-июле текущего года нарастила импорт аналогичной продукции на 27% - до $710 млн. В июле этот показатель составлял $141,12 млн.

Кроме того, Украина в январе-июле-2021 нарастила экспорт металлоизделий на 29% - до $660 млн. В июле их поставлено на $129,35 млн.

За семь месяцев 2021 года импорт металлоизделий возрос на 26,5% - до $590 млн. В июле их ввезено на $111,83 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом - до $7 млрд 690,378 млн. При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% - до $1 млрд 39,742 млн.

Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% - до $904,533 млн. За год импорт металлоизделий снизился на 20% - до $879,687 млн.

