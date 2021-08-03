Повышение учетной ставки НБУ до 8% поддержали 6 из 8 присутствующих членов комитета НБУ, еще двое - за повышение до 8,5%

Повышение учетной ставки на 50 б.п. – до 8% поддержали 21 июля шесть из восьми присутствующих членов комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины (НБУ), еще два члена комитета предлагали действовать более решительно и повысить ставку до 8,5%.

"Шесть членов КМП высказались за повышение учетной ставки до 8%. Они согласились, что полученные из предыдущего заседания КМП четкие сигналы о дальнейшем усилении инфляционного давления, в частности фундаментального, свидетельствуют о необходимости повышения ставки", – говорится в сообщении НБУ.

Как указал центробанк, несколько членов комитета подчеркнули: несмотря на некоторое улучшение инфляционных ожиданий в последние месяцы, НБУ обязан реагировать на усиление фундаментального инфляционного давления. При этом риск, что инфляционные ожидания выйдут из-под контроля, остается существенным.

"В то же время, по мнению еще нескольких участников дискуссии, постепенное повышение учетной ставки при таких условиях является более взвешенным решением, а одномоментное может быть неправильно воспринято как emergency hike", – отмечает центробанк.

Таким образом, повышение ставки на 0,5 п.п. в июле больше соответствует ожиданиям участников рынка и не создаст лишних шоков, а прогноз относительно дальнейшего повышении ставки позволит рынку подготовиться к сентябрьскому решению, отмечается в сообщении.

При этом НБУ сообщает, два члена комитета проголосовали за повышение учетной ставки до 8,5%. Как отметил один из участников дискуссии, проинфляционные факторы в Украине и мире с каждым пересмотром макропрогноза НБУ растут. К тому же центробанки начали постепенно сворачивать стимулирующие меры, что постепенно приведет к росту стоимости денег в мире и давлению на страны с развивающимися рынками. Выход инфляции в Украине за психологическую отметку 10% негативно скажется на ожиданиях. В таких условиях более жесткая опережающая реакция НБУ была бы логичным шагом.

По мнению другого члена комитета, одномоментное повышение ставки на 1 п.п. дало бы более четкий сигнал рынку о серьезности намерений НБУ усиливать монетарную политику для сдерживания инфляционного давления, особенно после сохранения ставки неизменной в прошлый раз.

"Такой сигнал ускорит пересмотр банками собственных процентных политик и, в конечном итоге, будет способствовать усилению механизма монетарной трансмиссии", – говорится в сообщении центробанка.

Согласно релизу, подавляющее большинство членов комитета ожидает, что к концу года Национальному банку придется еще раз повысить учетную ставку на 0,5 п. п. и сохранять ее на этом уровне ориентировочно до второго квартала 2022 года. Один из участников дискуссии отметил, что для возвращения инфляции к цели НБУ может понадобиться решительное повышение ставки - до 9%.

Как сообщалось, Национальный банк Украины в июле повысил учетную ставку до 8% годовых с 7,5%. При этом прогноз НБУ предусматривает дальнейшее повышение учетной ставки до 8,5% и сохранение ее на этом уровне во втором квартале 2022 года для возвращения инфляции к цели 5% в следующем году. В случае дополнительных проинфляционных рисков НБУ готов и в дальнейшем применять монетарные инструменты для возврата инфляции к цели 5%.