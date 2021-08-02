Евро 2 августа ускорил рост к доллару на статистике из еврозоны

Евро немного ускорил рост к доллару в понедельник днем после публикации позитивной статистики из еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.30 EEST курс евро к доллару рос до 1,1883 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,187 доллара за евро. До статистики евро стоил 1,1879 доллара.

Курс доллара к иене снижался до 109,66 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,7 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 91,98 пункта.

По окончательным данным исследовательской организации Markit Economics, индекс деловой активности PMI в промышленности еврозоны в июле снизился до 62,8 пункта с 63,4 пункта в июне. Показатель оказался лучше прогнозов - аналитики ждали его на уровне 62,6 пункта. PMI в промышленности Германии в июле вырос до максимума с апреля в 65,9 пункта с 65,1 пункта в июне, также превзойдя прогнозы.

Позднее в понедельник трейдеры ждут статистику от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Согласно прогнозам аналитиков, индекс деловой активности в промышленности США в июле вырос до 60,8% с июньских 60,6%.

Аналитики банка ING, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что курс доллара в ближайшие дни вряд ли продолжит снижаться к евро из-за ожидаемых сильных экономических данных из США и сохраняющихся опасений за восстановление мировой экономики, которые поддерживают спрос на надежные активы.