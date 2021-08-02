Финансовые новости
- |
- 02.08.21
- |
- 13:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 2 августа понижен на 1,8 коп до 26,8339 грн/$1
12:29 02.08.2021 |
Национальный банк 2 августа понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.8 коп. до 26.8339 UAH/USD.
|Показатель
|30.07.2021
|02.08.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.8159
|26.8339
|0.067
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Банковая рискует оказаться заложницей Чауса
|Победы недели в ООС: Разоблачение и задержание боевика «ДНР» и российского шпиона
|Позитив недели. Реактивные снаряды «Тайфун-1» успешно отстрелялись на максимальное расстояние
|Иллюзия тишины. Как украинские ОРДЛО без большой войны становятся российскими
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евро 2 августа ускорил рост к доллару на статистике из еврозоны
|Справочный курс гривны 2 августа понижен на 1,8 коп до 26,8339 грн/$1
|Биржи АТР 2 августа закрылись ростом после снижения на прошлой неделе
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 30.07.21
|Остаток средств на корсчетах банков 02.08.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 30.07.2021
Это интересно
|Sony рассказала, зачем приобрела Nixxes — для помощи в портировании своих игр на ПК
|Porsche показала минивэн с вращающимся водительским креслом
|НБУ предупреждает о мошенническом сайте под видом BankID
|Выручка Microsoft взлетела более чем на 20 %, несмотря на сократившиеся продажи Windows и Surface
|Защищают ли вакцины от дельта-варианта коронавируса? Фактчекинг
|Aston Martin переведёт суперкары на электричество
|20 ГБ оперативной памяти в смартфоне уже реальность. Но есть нюанс